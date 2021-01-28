Власникам "євроблях" можуть зробити сюрприз з розмитненням: що відомо

Питання розмитнення автомобілів з іноземною реєстрацією досі висить у повітрі й власників "євроблях" вже попередили про нові штрафи.

Однак депутати Верховної Ради придумали ще два варіанти для розмитнення таких машин і опублікували два законопроєкти, в яких пропонується внести зміни у Податковий і Митний кодекс (мова йде про законопроєкти №4632-д від 25.01.2021 і №4644-д від 25.01.2021). Про це повідомляє ТСН.

У цих законопроєктах депутати запропонували єдиний підхід до розмитнення автомобілів, які в'їхали на територію України до кінця 2020 року з порушенням митних правил. Зокрема, законопроєктами пропонується провести митне оформлення таких автомобілів без урахування вартості машини та сплати ввізного мита. А базою оподаткування ПДВ у такому випадку стає тільки акцизний податок. Сума акцизного податку своєю чергою визначається платником податку за ставкою, яка залежить від віку автомобіля, його об'єму двигуна і типу палива.

Депутати пояснюють, що якщо ці законопроєкти будуть прийняті, то переоформлення "євробляхи", яка була ввезена в Україну до 31 грудня 2020 року, складе близько однієї тисячі євро.

Також у законопроєкті пропонуються зміни, які зобов'яжуть Кабмін ініціювати на міжнародному рівні врегулювати питання дистанційного зняття з реєстрації транспортних засобів у відповідних органах іноземних держав.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як швидко порахувати вартість розмитнення авто за простою формулою.

А також розповідали про те, як швидко розмитнити "євробляху", щоб не отримати штраф.