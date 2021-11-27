Як смачно і оригінально приготувати перловку: названо кращі способи
З перловою крупою виникають не дуже хороші асоціації ще з малого віку. Однак, мало хто знає, що у ній багато корисних речовин.
Проте те, як смачно приготувати перлову кашу, поділилась нутриціологиня Поточевська Єлизавета на своїй сторінці в Instagram.
За її словами, перлова крупа вважається однією з найкорисніших, тому що містить в собі багато поживних речовин, а саме:
- Кальцій, залізо, магній та селен;
- Корисні амінокислоти;
- Вітаміни, які виконують антибактеріальну дію та знімають запалення.
Окрім того, таку крупу можна їсти як смачну самостійну страву або гарнір.
Як смачно можна урізноманітнити страву:
- До крупи додати вершкове масло, натертий твердий сир, сухий часник та спеції;
- Поєднати з крем-чізом, італійськими травами та помідорами чері;
- Додати оливкову олію, руколу та сіль.
Також експерт каже, що перлова крупа виходить по-особливому смачною, якщо приготувати з неї різотто на основі:
- Риби та шпинату;
- Груші та блакитного сиру;
- Бекону та козячого сиру.
Як відомо, для виведення з організму токсинів необхідно практично щодня вживати перлову крупу. Все тому, що це допоможе організму позбавитися від всіх шкідливих і непотрібних речовин. Завдяки вживанню в їжу каші з перлової крупи забезпечується нормалізація роботи шлунково-кишкового тракту.
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