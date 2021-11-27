Як смачно і оригінально приготувати перловку: названо кращі способи

З перловою крупою виникають не дуже хороші асоціації ще з малого віку. Однак, мало хто знає, що у ній багато корисних речовин.

Проте те, як смачно приготувати перлову кашу, поділилась нутриціологиня Поточевська Єлизавета на своїй сторінці в Instagram .

За її словами, перлова крупа вважається однією з найкорисніших, тому що містить в собі багато поживних речовин, а саме:

Кальцій, залізо, магній та селен;

Корисні амінокислоти;

Вітаміни, які виконують антибактеріальну дію та знімають запалення.

Окрім того, таку крупу можна їсти як смачну самостійну страву або гарнір.

Як смачно можна урізноманітнити страву:

До крупи додати вершкове масло, натертий твердий сир, сухий часник та спеції;

Поєднати з крем-чізом, італійськими травами та помідорами чері;

Додати оливкову олію, руколу та сіль.

Також експерт каже, що перлова крупа виходить по-особливому смачною, якщо приготувати з неї різотто на основі:

Риби та шпинату;

Груші та блакитного сиру;

Бекону та козячого сиру.

Як відомо, для виведення з організму токсинів необхідно практично щодня вживати перлову крупу. Все тому, що це допоможе організму позбавитися від всіх шкідливих і непотрібних речовин. Завдяки вживанню в їжу каші з перлової крупи забезпечується нормалізація роботи шлунково-кишкового тракту.

