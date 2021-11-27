Как вкусно и оригинально приготовить перловку: названы лучшие способы

С перловой крупой возникают не очень хорошие ассоциации еще с малого возраста. Однако, мало кто знает, что в ней много полезных веществ.

Однако то, как вкусно приготовить перловую кашу, поделилась нутрициологиня Поточевська Елизавета на своей странице в Instagram .

По ее словам, перловая крупа считается одной из самых полезных, так как содержит в себе много питательных веществ, а именно:

Кальций, железо, магний и селен;

Полезные аминокислоты;

Витамины, которые выполняют антибактериальное действие и снимают воспаление.

Кроме того, такую крупу можно есть как вкусное самостоятельное блюдо или гарнир.

Как вкусно можно разнообразить блюдо:

К крупе добавить сливочное масло, натертый твердый сыр, сухой чеснок и специи;

Совместить с крем-чизом, итальянскими травами и помидорами черри;

Добавить оливковое масло, рукколу и соль.

Также эксперт говорит, что перловая крупа получается по-особому вкусной, если приготовить из нее ризотто на основе:

Рыбы и шпината;

Груши и голубого сыра;

Бекона и козьего сыра.

Как известно, для выведения из организма токсинов необходимо практически ежедневно употреблять перловую крупу. Все потому, что это поможет организму избавиться от всех вредных и ненужных веществ. Благодаря употреблению в пищу каши из перловой крупы обеспечивается нормализация работы желудочно-кишечного тракта.

