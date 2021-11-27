Как вкусно и оригинально приготовить перловку: названы лучшие способы
С перловой крупой возникают не очень хорошие ассоциации еще с малого возраста. Однако, мало кто знает, что в ней много полезных веществ.
Однако то, как вкусно приготовить перловую кашу, поделилась нутрициологиня Поточевська Елизавета на своей странице в Instagram.
По ее словам, перловая крупа считается одной из самых полезных, так как содержит в себе много питательных веществ, а именно:
- Кальций, железо, магний и селен;
- Полезные аминокислоты;
- Витамины, которые выполняют антибактериальное действие и снимают воспаление.
Кроме того, такую крупу можно есть как вкусное самостоятельное блюдо или гарнир.
Как вкусно можно разнообразить блюдо:
- К крупе добавить сливочное масло, натертый твердый сыр, сухой чеснок и специи;
- Совместить с крем-чизом, итальянскими травами и помидорами черри;
- Добавить оливковое масло, рукколу и соль.
Также эксперт говорит, что перловая крупа получается по-особому вкусной, если приготовить из нее ризотто на основе:
- Рыбы и шпината;
- Груши и голубого сыра;
- Бекона и козьего сыра.
Как известно, для выведения из организма токсинов необходимо практически ежедневно употреблять перловую крупу. Все потому, что это поможет организму избавиться от всех вредных и ненужных веществ. Благодаря употреблению в пищу каши из перловой крупы обеспечивается нормализация работы желудочно-кишечного тракта.
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