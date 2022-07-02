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Смачно, швидко і корисно: готуємо запіканку з цвітної капусти з сиром

Запіканка з цвітної капусти (скріншот з відео)
Автор: Марина Настевич

Запіканка з цвітної капусти - смачно, швидко, легко додати користі та смаку до свого раціону. Цвітна капуста містить багато вітамінів і клітковини і не шкодить вашій фігурі.

Рецептом поділилася в Instagram нутриціолог-блогер YuliyaON.

Інгредієнти:

  • 1 головка цвітної капусти (можна заморожена, але зараз сезон, беріть свіжу)
  • 130 г сиру
  • 4 яйця;
  • ½ чайної ложки солі
  • 1 щіпка перцю
  • 1-2 ч л сушеної цибулі
  • 150 г сметани
  • олія для змащування форми⠀

Спосіб приготування:

1. Заморожену капусту просто розморозьте, а свіжу трошки приваріть.

2. Сир натріть на великій тертці. Яйця збийте із сіллю, перцем, сушеною цибулею та сметаною. Додайте 100 г сиру та перемішайте.

3. Форму для запікання змастіть олією. Викладіть капусту, додайте яєчно-сметанний соус і посипте сиром, що залишився.

4. Випікайте 25–30 хвилин за температури 180°.

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