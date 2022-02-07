Смачнющі млинці з сиром: для повітряної начинки додайте цей інгредієнт

Інгредієнти для тіста:

Яйце велике - 2 шт.

Борошно - 150 г

Цукор - 1-3 ст. л.

Ванільний цукор - 1 ч. л.

Сіль - 1/3 ч. л.

Рослинна олія - 3 ст. л.

Молоко тепле - 500 мл

Для начинки:

Сир - 500 г

Яйце - 2 шт.

Цукор - за смаком (можна 1 ст. л.)

Ванільний цукор - 20 г

Ізюм - за смаком і бажанням

Вершкове масло - невеликий шматочок

Скріншот: ось такими будуть наші млинці перед запіканням

Покрокове приготування

До яєць додайте дрібку солі, цукор, ванільний цукор, рослинну олію. Перемішайте вінчиком, додайте борошно і перемішайте. Додайте тепле молоко. Залиште тісто на 10-15 хвилин.

Розігрійте сковороду. Випікайте млинці до рум'яності з кожного боку на сильному вогні. Готові млинці покладіть на блюдо, накрийте кришкою, щоб краї млинчиків пом'якшилися.

До сиру додайте 2 жовтки, цукор за смаком і ванільний цукор. Перебийте за допомогою блендера. Збийте білки до пишності (цей секрет зробить начинку повітряною). Додайте до сиру і акуратно перемішайте.

Викладіть на млинець начинку і сформуйте конвертик. Викладіть млинці в форму, змащену вершковим маслом. Зверху млинці також змастіть маслом.

Випікайте в духовці 15-20 хвилин при температурі 180 градусів.