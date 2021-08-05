Клопотенко дав новий рецепт галушок: просто вау!

"Ось прям тільки що гаряченький, свіженький, ароматний рецепт галушок з курячою печінкою вийшов на моєму каналі. Мені дуже подобається ця варіація, тому що в пухку хмарку сховали запашне м'ясо, а коли робиш кусь, то гаряча галушка ще димить. Вау. Рекомендую спробувати, а то раптом саме цей рецепт стане вашим сімейним", - креативно описав блюдо Клопотенко.

Вам знадобляться:

500 г борошна

330 мл кефіру (2, 5% жирності)

½ ч. л. соди

1 яйце

1 ч. л. солі

Для начинки:

400 г курячої печінки

1 цибуля

2 зубчики часнику

150 г вершкового масла

2 ст. л. олії

сметана (для подачі)

Рецепт галушок від Євгена Клопотенка