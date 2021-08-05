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Клопотенко дав новий рецепт галушок: просто вау!

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Четвер 05 серпня 2021 07:33
Клопотенко дав новий рецепт галушок: просто вау! Рецепт галушок від Євгена Клопотенка (колаж РБК-Україна)
Автор: Styler

Рецепт українських галушок запропонував відомий кулінар Євген Клопотенко. Кухар пропонує модернізований варіант традиційної страви, а саме зробити начинку з курячої печінки. Спробуйте приготувати і результат вас приємно вразить.

Рецепт опублікований в Telegram-каналі відомого кулінара.

"Ось прям тільки що гаряченький, свіженький, ароматний рецепт галушок з курячою печінкою вийшов на моєму каналі. Мені дуже подобається ця варіація, тому що в пухку хмарку сховали запашне м'ясо, а коли робиш кусь, то гаряча галушка ще димить. Вау. Рекомендую спробувати, а то раптом саме цей рецепт стане вашим сімейним", - креативно описав блюдо Клопотенко.

Вам знадобляться:

500 г борошна

330 мл кефіру (2, 5% жирності)

½ ч. л. соди

1 яйце

1 ч. л. солі

Для начинки:

400 г курячої печінки
1 цибуля
2 зубчики часнику
150 г вершкового масла
2 ст. л. олії
сметана (для подачі)

Рецепт галушок від Євгена Клопотенка

Як ми писали раніше, Клопотенко представив оригінальний рецепт з кавуном.

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Евгений Клопотенко
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