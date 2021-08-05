Клопотенко дав новий рецепт галушок: просто вау!
Рецепт українських галушок запропонував відомий кулінар Євген Клопотенко. Кухар пропонує модернізований варіант традиційної страви, а саме зробити начинку з курячої печінки. Спробуйте приготувати і результат вас приємно вразить.
Рецепт опублікований в Telegram-каналі відомого кулінара.
"Ось прям тільки що гаряченький, свіженький, ароматний рецепт галушок з курячою печінкою вийшов на моєму каналі. Мені дуже подобається ця варіація, тому що в пухку хмарку сховали запашне м'ясо, а коли робиш кусь, то гаряча галушка ще димить. Вау. Рекомендую спробувати, а то раптом саме цей рецепт стане вашим сімейним", - креативно описав блюдо Клопотенко.
Вам знадобляться:
500 г борошна
330 мл кефіру (2, 5% жирності)
½ ч. л. соди
1 яйце
1 ч. л. солі
Для начинки:
400 г курячої печінки
1 цибуля
2 зубчики часнику
150 г вершкового масла
2 ст. л. олії
сметана (для подачі)
Рецепт галушок від Євгена Клопотенка
Як ми писали раніше, Клопотенко представив оригінальний рецепт з кавуном.