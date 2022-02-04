RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Смачніше сала ви не пробували. Ідеальний і швидкий спосіб засолювання

Автор: Styler

Існує багато способів засолювання сала вдома. Але кулінар і блогер Євген Пономар стверджує, що його метод - ідеальний. Спробуйте і ви.

Рецептом кухар поділився на своїй сторінці в Instagram.

Вам знадобляться

  • Сало 1 кг
  • Кам'яна сіль 2 ст. л
  • Солодка мелена паприка 1 ст. л (можна розбавити копченої)
  • Зерниста гірчиця мелена 1 ч. л
  • Кмин 1 ч. л
  • Червоний гострий перець 1/2 ч. л (за смаком)
  • Куркума 2/3 ч. л
  • Часник 4-5 зубчики
  • Коріандр 1 ч. л
  • Чорний перець 1/2 ч. л

Рекомендації кулінара

Рекомендується сало перед засолюванням заморозити мінімум на добу. Якщо обернути при засолюванні в папір, також потрібно помістити в ємність, щоб не пересохла шкірка. Беріть частину сала, яка зі спини. Найкраще використовувати сало товщиною 3-4 см.

Покроковий рецепт приготування

Всі спеції і сіль змішайте в ємності, туди ж додайте розім'ятий часник. Зробіть на салі надрізи і рясно натріть його спеціями. Загорніть шматок в пергамент і відправте його в холодильник на п'ять днів. По готовності сала - його можна зберігати потім в морозилці.

Читайте також, готуємо свинячу рульку, яка виходить соковита і смачна.

Читайте РБК-Україна в Google News
сало