Смачніше я не пробував! Клопотенко поділився рецептом ідеальних пельменів зі свининою

Для начинки пельменів потрібно взяти нежирну свинину, а ось заправку можна приготувати на свій смак.

Інгредієнти для приготування пельменів:

Для тіста:

Борошно - 500 г

Вода гаряча - 220-250 мл

Соняшникова олія - 3 ст. л.

Сіль - 0,5 ч. л.

Для начинки:

Свинина (нежирна м'якоть) - 500 г

Часник - 2-3 зубчики

Ріпчаста цибуля - 0,5 шт.

Вода (холодна) - 50 мл

Для подачі:

Оцет - 2-3 ст. л.

Вершкове масло - 100 г

Сіль і перець - за смаком.

Покрокове приготування пельменів зі свининою

Наріжте свинину для приготування фаршу (500 г) довільними шматочками. Очистіть половину цибулини і 2-3 зубчики часнику. Наріжте м'ясо і овочі. Замісіть тісто і приготуйте фарш. Готовий фарш поперчіть і посоліть за смаком.

Відміряйте 500 г борошна і додайте 220-250 мл гарячої води, 3 ст. л. соняшникової олії, половину чайної ложки солі. Замісіть тісто.

Сформуйте з тіста кулю, накрийте рушником і дайте відпочити 20 хвилин. Потім розкачайте тісто для пельменів в тонкий пласт.

Виріжте заготовки для пельменів склянкою бажаного діаметру. Бажано використовувати чашку або склянку з діаметром 4-5 см, щоб вийшли маленькі і акуратні пельмені.

Додайте в фарш 50 мл крижаної води для соковитості, ретельно його вимісіть і відбийте, щоб фарш мав щільну структуру.

На кожне кружальце тіста покладіть половину чайної ложки фаршу і сформуйте пельмень. Те ж саме виконайте з усім тістом і фаршем.

Сформовані пельмені відваріть протягом 3-5 хвилин після того, як вони спливуть на поверхню, воду попередньо підсоліть. Якщо ви не плануєте варити відразу всі пельмені, їх можна заморозити.

Подавайте пельмені гарячими приправивши вершковим маслом (приблизно 100 г), свіжомеленим чорним перцем і 2-3 ст. л. оцту.