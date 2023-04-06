Покрыты микробами и вредят здоровью: какими мочалками для душа пользоваться нельзя

Мочалки для душа используют очень многие люди. И сейчас в продаже есть такие губки из самых разных материалов. Однако не все из них можно использовать постоянно, а от некоторых стоит полностью отказаться.

Какие губки для душа особенно вредны для здоровья и красоты - читайте в материале ниже.

Почему губки для душа вредны

Как объясняет дерматолог, доктор медицинских наук Мелисса Пилианг из клиники Кливленда, по своей природе губки имеют множество укромных уголков и трещин, а также поры.

Когда люди используют губку для удаления омертвевших клеток кожи, они оседают в этих укромных уголках и трещинах. А это готовит почву для размножения бактерий.

"Вы используете их во влажной среде, а потом оставляете в душе, где тоже постоянно влажная среда. Они никогда полностью не высыхают, поэтому мочалка - прекрасная среда для размножения бактерий", - объясняет она.

Такие губки могут содержать грибковые организмы, которые вызывают кожные инфекции.

"Вот почему важно следить за чистотой мочалок, регулярно их менять и использовать осторожно - не трите слишком сильно", - подчеркивает дерматолог.

Какие мочалки для душа выбрать

Махровая мочалка. Такие можно встретить в шкафах у наших родителей и бабушек, а еще они популярны до сих пор в европейских странах. Но это не лучший выбор, так как чем чаще хлопок контактирует с водой, тем более хрупким он становится.

Вам кажется, что ткань помогает лучшему отшелушиванию кожи, но на самом деле есть риск повредить кожу, создать крохотные повреждения, которые приведут к воспалению.

Кроме того, из такой мочалки сложно удалить микрочастички мертвой кожи, и микробы могут там размножаться даже если вы тщательно промоете ее после душа.

Мочалка из люфы. Технически, то вообще не мочалка, но многие ею пользуются, так как она натурального происхождения. На их долговечность влияет то, как за ними ухаживают.

Люфа очищает с тела омертвевшие клетки тела, которые накапливаются потом во всех уголках волокнистой поверхности. После мытья ее оставляют в ванной - и период до следующего мытья становится отличным периодом для культивации бактерий. Среда в душе - влажная и приятная, в ней мало циркуляции воздуха.

Мочалки из синтетических материалов. Обычно такие мочалки стойкие к пятнам, они не мнутся, обрабатываются перфторированными химическими веществами. Синтетические волокна не впитывают воду и не регулируют температуру. И это также создает отличную среду для размножения бактерий.

Бамбуковые мочалки. Такие мочалки более подходят телу, но у них есть недостатки. Обычно они жестче остальных и нужно тщательно подбирать для своей кожи - чтобы не царапали, проверяйте их.

Пользоваться такими мочалками ежедневно не рекомендуется и нужно, чтобы кожа успевала восстановиться. Еще такую губку можно стирать и обрабатывать от микробов.

Как ухаживать за мочалкой для душа

1. После использования хорошо промывайте мочалку, встряхивайте от воды и вешайте в прохладном месте. Уносите ее из душа или другого места, где влажно и тепло.

2. Не используйте мочалки пару дней после бритья. Бактерии могут проникнуть в вашу кожу через любой порез или царапину на ногах или под мышками. Доктор Пилианг рекомендует использовать губку в душе не чаще 2 раз в неделю.

3. Не используйте мочалку для лица или в области половых органов. Эти части тела очень чувствительны и вам точно не захочется их тереть мочалкой.

4. Проводите очистку мочалки каждую неделю. "Независимо от того, какую мочалку вы используете, вы должны чистить ее не реже одного раза в неделю", - подчеркивает дерматолог.

Для этого нужно замочить губку в разбавленном растворе моющего средства, а потом тщательно промыть. Можно постирать губку в посудомоечной или стиральной машине.

5. Регулярно меняйте мочалки. Если у вас натуральная губка, то ее нужно менять каждые 3-4 недели. Если искусственная, то ее хватит на 2 месяца. Стоит избавиться от мочалки, если на ней появились пятна или неприятный запах.