Украденные иконы, поддержка Путина и еще 5 скандалов с Киево-Печерской лаврой

Поддержка Путина

В сентябре 2022 года настоятель Киево-Печерской лавры в Украине владыка Павел - в народе известный под прозвищем Паша "Мерседес", попал в громкий скандал. В сеть слили запись его беседы с монахом, где Павел отчитывает подчиненного за публичную критику Путина и вооруженной агрессии РФ против Украины. И потому решает запретить монаху совершать богослужение.

Запись была сделана еще в марте. Скорее всего, разговор состоялся именно с Павлом, на это указывают его голос, манера общения.

Агрессию настоятеля вызвало сообщение монаха в соцсети: "Те, кто поддерживает путинскую войну против Украины, должны быть отлучены от причастия на несколько лет".

Игумен обзывал подчиненного, обвинял в разврате, воровстве и отсутствии совести. Жаловался на монаха, что "недостойно бандеровским шавкам осквернять святую обитель". А также заявил, что некоторые монахи испытывают влияние "бандеровской ереси".

Павел Лебедь с российским "казачьим генералом" Сергеем Хрусталем (Фото: Википедия)

Препятствование журналистской деятельности

В 2021 году во время освещения пожара в Киево-Печерской лавре священнослужители мешали работать журналисту Магнолия-ТВ. Они запрещали видеосъемку и пытались отобрать телефон.

В частности, наместник Павел приказал ударить репортера по голове, а один из священников напал на журналиста и забрал телефон.

Священнослужители заявили, что пожар в Лавре - это не чрезвычайное событие и журналистов сюда никто не приглашал.

Тогда полиция открыла уголовное производство по факту препятствования журналистской деятельности.

Игнорирование коронавируса

Настоятель Павел вляпался в скандал и с коронавирусом в 2020 году. Он призвал верующих ходить в храм и не бояться заражения. В результате среди прихожан распространился вирус. Тогда лавру закрыли на карантин и заставили проводить богослужение онлайн.

Отрицания аннексии Крыма

В 2018 году владыка Павел заявил, что Крым никогда не был украинским. Также отметил, что в Украине нет Московского патриархата, а есть "Русская православная церковь".

По мнению Павла, присоединение Крыма к Украине в 1954 году было "незаконным". Также священнослужитель затруднился ответить, с кем воюет Украина на Востоке, поскольку "он не был на войне".

Эти громкие высказывания Павла прошли во время акции под лаврой, которую устроили представители националистической организации "С14".

Тогда протестующие заявляли, что в храме расположен штаб сепаратистов и феесбешников, а священнослужители МП отказываются отпевать бойцов АТО и крещеных не в церкви МП.

"Православные" бросаются, дерутся и неадекватно ведут себя. Говорят, что Нацгвардия на Донбассе убивает детей", - отметили в "С14".

Предварительно акцию спровоцировал скандал со священником МП в Запорожье, отказавшимся отпевать ребенка, крещенного в Киевском патриархате.

Пропавшие драгоценные иконы

В 2018 году в Киево-Печерской Лавре исчезли ценные иконы. Пропажу обнаружили сотрудники Минкульта, когда проводили инвентаризацию. В ходе проверки комиссия не досчиталась 10 ценных предметов.

История с исчезновением началась еще в прошлом веке. С 1988 по 2000 год Киево-Печерский историко-культурный заповедник передал лавре 829 предметов. Как показали дальнейшие проверки, 10 ценных предметов исчезли. Когда именно – до сих пор неизвестно. Все сведения об исчезновении передали правоохранителям.

Продажа подпольного вина

Также немалую огласку получил скандал в 2017 году. Тогда в лавре продавали вино по 3,5 тысяч гривен за бутылку. Как выяснилось, этот алкоголь святыня получила как благотворительную помощь.

Об этом ходатайствовал сам Павел - обращался к виноделам в Тоскане, чтобы те поделились благом. О том, что алкоголь будут продавать - речь не шла.

Хамское поведение и священнические привилегии

В 2015 году наместник Павел оскандалился, когда патрульная полиция остановила Mercedes-Benz S класса, в котором он ехал. Тогда авто нарушило правила дорожного движения.

Митрополит обращался с правоохранителями по-хамски и "не позволил" им выписать штраф, заявив "Вы сегодня в церкви были? Подумайте о душе".