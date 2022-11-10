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Украли старинные иконы. Россияне разграбили украинскую церковь в Энергодаре

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Энергодар, Четверг 10 ноября 2022 16:06
Украли старинные иконы. Россияне разграбили украинскую церковь в Энергодаре Фото: из ПЦУ в Энергодаре россияне похитили старинные иконы (РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Российские оккупанты вывезли из церкви ПЦУ во временно оккупированном Энергодаре семь православных икон конца 18 - начала 19 века.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"Русские заявили о предотвращении "незаконной попытки" вывоза семи православных икон, найденных в Энергодаре в православной церкви Украины. Церковные ценности, принадлежащие религиозной общине, оккупанты якобы передали в Мелитопольский государственный краеведческий музей. Речь идет об иконах конца 18 - начале 19 века", - говорится в сообщении.

В ЦНС отметили, что вывоз икон "в музей" по факту означает дальнейший их вывоз в РФ.

Отмечается, что россияне активно грабят музейные фонды Украины. Уже были ограблены музеи Крыма, Донбасса, Херсонщины, Луганщины и те же музеи Мелитополя.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что глава УГКЦ Святослав Шевчук подарил Папе Римскому Франциску фрагмент российской мины, которая в марте уничтожила фасад храма в Киевской области.

Также раньше мы писали, что украинская Древлеправославная Церковь полностью вышла из подчинения Москве.

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