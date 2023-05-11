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Выжил после 23 ранений и снова учится ходить: героическая история украинского нацгвардейца (фото и видео)

Игорь "Вольф" выжил после 23 ранений (коллаж: Styler)
Автор: Юлия Гаюк

Боец батальона "Донбасс" 15 Славянского полка НГУ Игорь на позывной "Вольф" получил 23 ранения во время выполнения задач, однако выжил и сегодня продолжает борьбу за свою жизнь, проходя реабилитацию.

Героическую историю военного рассказали на сайте НГУ.

Нацгвардиец Игорь на позывной Вольф начал военную службу в 2014 году. Несколько позже он проходил службу в десантных войсках, а в 2018 году попал в батальон специального назначения "Донбасс" 15 Славянского полка Национальной гвардии Украины.

16 февраля 2022 года Игорь с собратьями выезжали на задачи на государственную границу, а после начала полномасштабной войны мужчина участвовал в боях в районах Кременной, Яковле, Дроновки, также в Харьковской и Лиманской наступательных операциях.

Игорь "Вольф" принимает участие в российско-украинской войне с 2014 года (фото: ngu.gov.ua)

"Мы выдвигаемся на выполнение боевого приказа. Подразделение двигалось не колонной, а группами: первая - выжидала, вторая - была на маршруте разведки, и в этот момент по дороге был нанесен авиаудар противником и там появилась большая воронка. Наш бронеавтомобиль, перевернулся, потом БТРы застряли направо. Наше движение остановилось, пришлось помогать вытаскивать технику, уже потом я узнал, что нас "считал" Орлан-10 и именно он спровоцировал огонь", - вспоминает момент получения ранения.

Через 10-15 минут по военным был нанесен удар четырьмя полными кассетами. Тогда Вольф находился среди двух бронетранспортеров, где и получил сразу 23 ранения.

Во время удара кассетными снарядами военный получил 23 ранения (фото: ngu.gov.ua)

При этом он не потерял сознания и смог самостоятельно перевязать самую опасную перебитую артерию на бедре, что позволило остановить кровь.

Это произошло в октябре 2022 года, когда украинским военным удалось пробить крайнюю линию обороны противника и вытеснить его на границу Донецкой и Луганской областей.

Сегодня Игорь находится в Киеве под постоянным наблюдением врачей.

"Я благодарен врачам института, они спасли мне левую ногу, потому что от бедра до колена была просто каша, а также левая рука, были очень травмированы кости и мышцы", - говорит Вольф.

К тому же, Игорь не собирается покидать военную службу после выздоровления, ведь хочет делиться своим боевым опытом с молодыми нацгвардейцами.

Раньше мы писали об еще одном нацгвардейце, который вынес на себе раненого собрата.

Читайте также о пасторе Анатолии Волошине, которого считали пропавшим без вести в Еленовке.

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