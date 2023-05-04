Вынес раненого побратима на себе: история бойца Нацгвардии с позывным Самбо

Нацгвардеец Руслан с позывным "Самбо" попал в Криворожскую бригаду Национальной гвардии в первые дни войны. Ему за два дня до полномасштабного вторжения ему позвонили из части, где он проходил срочную службу.

Историю Самбо и о его героическом подвиге рассказали в Национальной Гвардии Украины.

К войне уже был готов

23 февраля 2022 года вещи Руслана уже были собраны в рюкзак, а утром 24-го он был в военкомате. С самого детства он занимался спортом - участвовал во всеукраинских соревнованиях по самбо, профессионально занимался футболом, и даже в 17-летнем возрасте играл за футбольную команду Мариуполя.

Он отмечает, что физическая подготовка очень важна, так как приходится ходить пешком на большие расстояния в полной экипировке.

Первая ротация у Самбо была в Донецкую область, село Новомихайловка. Для него это стало настоящим испытанием на прочность, так как село весной 2022 года было одной из самых горячих точек. Российские войска пытались прорвать оборону, но безуспешно - Силы обороны отбивали каждую атаку противника.

Фото: Руслан с позывным "Самбо"

"Наши позиции были на самом "нуле". Вместе с нами были бойцы с разных подразделений и они передавали нам свой опыт. Команда была невероятно сплочена и объединена одной целью - уничтожить врага", - рассказывает Руслан.

Он признается, что под постоянными обстрелами очень быстро начинаешь различать, где "выход", где "прилет".

"После очередного обстрела мы двигались на соседнюю позицию и несли гранатомет. В это время за нами следила вражеская "птичка". Почти сразу по нам открыли огонь - россияне думали, что мы несем Джавелины. Их они очень боялись", - вспоминает Самбо.

Фото: Россияне очень боятся Джавелины

Я тянул его, сколько хватило сил

Одна из позиций военного находилась менее чем в 200 метрах от позиции россиян. Он свободно за ними наблюдал.

"Находясь в наряде, наблюдал за их позициями в "ночник". Обычно они пили много алкоголя, а затем, будучи уже пьяными, хаотично стреляли в нашу сторону, провоцируя на ответный огонь. Перед попытками наступления всегда работала артиллерия, а уже потом пыталась пройти пехота", - рассказал Руслан.

В начале мая было некоторое затишье, а ближе к 9 россияне активизировались. 7 мая с 5 утра по ним била артиллерия вместе с авиацией.

"В соседнюю позицию попал танковый снаряд и боец с позывным Куля, которым там находился, получил тяжелое ранение ног. Наш боевой медик оказал ему помощь, но, к сожалению, сам попал под танковый обстрел и погиб. Ощущение времени стиралось, обстрелы не прекращались и снаряды ложились один возле другого. Я слышал крики о помощи и пытался оставаться в сознании. Когда танк начал работать в другую сторону, появилась возможность оттянуть Кулю на другую позицию для эвакуации. Я остался с ним, пока другие бойцы высунулись в соседнюю посадку за помощью. Нужно было отойти на более безопасную дистанцию и несколько часов, сколько хватило сил, тянул Кулю и следил, чтобы он не терял сознание", - рассказал Руслан.

Позже ребятам пришлось идти за помощью, чтобы побыстрее доставить раненного к медикам.

"Куля начал бредить, и я понял, что без медицинской помощи он долго не протянет, поэтому принял решение самостоятельно идти за помощью. Взяв с собой несколько человек, мы смогли эвакуировать Кулю", - добавил Самбо.

После эвакуации нацгвардеец прошел лечение и вернулся в строй - в составе подразделения оперативного назначения и освобождал оккупированные населенные пункты Херсонской области.