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Военнобязанным украинцам могут вручить повестку на работе: при каких условиях

Фото: Работодатель может вручить повестку сотруднику (РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В рамках объявленной мобилизации в Украине работодатель может вручать повестки сотрудникам на работе и это будет законным.

При каких условиях он может это сделать - читайте в материале Styler.

Что нужно знать

Работодатели имеют право вручать повестки своим военнообязанным работникам. Это предусмотрено постановлением Кабмина №1487 "Об утверждении Порядка организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов".

Согласно новым правилам военного учета принять на работу или обучение военнообязанного могут только после взятия его на военный учет.

А женщин, которые учатся на медицинских профессиях, берут на учет на последнем курсе обучения.

Работодатели также обязаны сообщать территориальным центрам комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СПЕ) данные о взятии на работу и увольнении сотрудников, а также предоставлять информацию о них, пока они работают в компании.

Отметим, что работодатель может сообщать и вручать повестки своим подчиненным только, если получил соответствующее распоряжение от начальника ТЦК и СП.

Что должен сделать работодатель

  • выдать приказ (распоряжение) об извещении призывников, военнообязанных и резервистов, довести его до сведения таких лиц под личную подпись и отправить копию приказа (распоряжения) в трехдневный срок в соответствующий ТЦК и СП;
  • вручить призывникам, военнообязанным и резервистам повестки о явке по вызову в ТЦК и СП;
  • письменно сообщить с предоставлением выписок из приказов (распоряжений) соответствующим ТЦК и СП о лицах из числа призывников, военнообязанных и временно нетрудоспособных резервистов, находятся в отпуске или командировке;
  • обеспечить осуществление контроля за результатами оповещения и прибытием таких лиц в соответствующие ТЦК и СП.

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