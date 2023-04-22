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У военного ВСУ в челюсти обнаружили пулю вместо двух зубов: он об этом ничего не знал

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Суббота 22 апреля 2023 11:13
У военного ВСУ в челюсти обнаружили пулю вместо двух зубов: он об этом ничего не знал У военного ВСУ обнаружили пулю вместо зубов (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

У военного Вооруженных сил Украины странным образом в челюсти застрял пуля. Узнал он об этом только, когда сделал рентген, несмотря на то, что потерял два зуба.

Об этом сообщила волонтер Оксана Корчинская в Facebook.

Что известно

Больше удивляет реакция самого бойца. Он заявил, что что-то ударило в щеку и попросил врачей отпустить его как можно скорее.

Где и когда это случилось - информации нет. Известно только место - прифронтовый стабпункт.

По словам Корчинской, в тот день к ним привезли 9 раненых. Врачи сразу бросились к самым тяжелым. А когда очередь дошла до легких, один из бойцов попросил дать ему покурить и отпустить обратно на позиции.

В челюсти две пули

Военный рассказал, что ему что-то ударило в щеку (на месте небольшой порез без кровотечения) и выбило два зуба. В частности, он переживал, что со временем нужно к стоматологу ехать.

"Делаем рентген. Вместо двух зубов, в челюсти застряла пуля. Ну так себе имплант", - добавляет волонтер.

Также она опубликовала рентгеновский снимок, на котором можно увидеть пулю в челюсти.

У военного ВСУ в челюсти обнаружили пулю вместо двух зубов: он об этом ничего не знал

У военного ВСУ в челюсти нашли пулю (facebook.com/korchynskaoksana)

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