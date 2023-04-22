У военного ВСУ в челюсти обнаружили пулю вместо двух зубов: он об этом ничего не знал
У военного Вооруженных сил Украины странным образом в челюсти застрял пуля. Узнал он об этом только, когда сделал рентген, несмотря на то, что потерял два зуба.
Об этом сообщила волонтер Оксана Корчинская в Facebook.
Что известно
Больше удивляет реакция самого бойца. Он заявил, что что-то ударило в щеку и попросил врачей отпустить его как можно скорее.
Где и когда это случилось - информации нет. Известно только место - прифронтовый стабпункт.
По словам Корчинской, в тот день к ним привезли 9 раненых. Врачи сразу бросились к самым тяжелым. А когда очередь дошла до легких, один из бойцов попросил дать ему покурить и отпустить обратно на позиции.
В челюсти две пули
Военный рассказал, что ему что-то ударило в щеку (на месте небольшой порез без кровотечения) и выбило два зуба. В частности, он переживал, что со временем нужно к стоматологу ехать.
"Делаем рентген. Вместо двух зубов, в челюсти застряла пуля. Ну так себе имплант", - добавляет волонтер.
Также она опубликовала рентгеновский снимок, на котором можно увидеть пулю в челюсти.
У военного ВСУ в челюсти нашли пулю (facebook.com/korchynskaoksana)
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