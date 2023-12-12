Украинский военный оригинально сделал предложение любимой, которая тоже в ВСУ: романтическое видео

В Винницкой области полицейские помогли военному признаться его любимой. Известно, что девушка на войне потеряла родной город, но нашла свою судьбу.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook Национальной полиции Украины.
Военно зовут Максим, ему 24 года, он уже более трех лет защищает Украину.
Анастасии 28 лет и ее война застала в Соледаре, после оккупации которого взяла в руки оружие, чтобы освобождать родной дом.
Пара познакомилась на Бахмутском направлении во время выполнения боевых задач. Дружеское общение переросло в симпатию, а впоследствии и в любовь.
Они два года общались, но не часто виделись. Однажды Максим позвонил Анастасии и сказал "Давай поженимся", на что девушка согласилась.
Однако расстояние между их позициями физически не позволяло парню сделать предложение так, чтобы любимая запомнила это на всю жизнь.
Родные решили помочь военному и обратились в полицию. В частности, когда пара ехала к родителям жениха в Ровенскую область, в Виннице их уже ждали друзья и полицейские.
По легенде авто Максима остановили правоохранители и обоих попросили пройти в мобильную криминалистическую лабораторию, чтобы отобрать отпечатки пальцев.
Криминалистка проделала свою работу так, что из этих отпечатков образовалось сердце.
После этого парень с огромным букетом красных роз стал на колени и предложил любимой выйти за него замуж. Девушка ответила - "так!"
Ранее мы сообщали, что парень сделал предложение своей любимой, но она решила его бросить.
Также мы писали, что украинский спасатель устроил любимой необычное предложение руки и серца.