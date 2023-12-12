Украинский военный оригинально сделал предложение любимой, которая тоже в ВСУ: романтическое видео

История любви

Военно зовут Максим, ему 24 года, он уже более трех лет защищает Украину.

Анастасии 28 лет и ее война застала в Соледаре, после оккупации которого взяла в руки оружие, чтобы освобождать родной дом.

Пара познакомилась на Бахмутском направлении во время выполнения боевых задач. Дружеское общение переросло в симпатию, а впоследствии и в любовь.

Они два года общались, но не часто виделись. Однажды Максим позвонил Анастасии и сказал "Давай поженимся", на что девушка согласилась.

Однако расстояние между их позициями физически не позволяло парню сделать предложение так, чтобы любимая запомнила это на всю жизнь.

Как парень сделал предложение

Родные решили помочь военному и обратились в полицию. В частности, когда пара ехала к родителям жениха в Ровенскую область, в Виннице их уже ждали друзья и полицейские.

По легенде авто Максима остановили правоохранители и обоих попросили пройти в мобильную криминалистическую лабораторию, чтобы отобрать отпечатки пальцев.

Криминалистка проделала свою работу так, что из этих отпечатков образовалось сердце.

После этого парень с огромным букетом красных роз стал на колени и предложил любимой выйти за него замуж. Девушка ответила - "так!"