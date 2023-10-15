Не будет все хорошо. "Пташка" из "Азовстали" гневно обратилась к украинцам

Защитница "Азовстали", парамедикиня Екатерина Полищук с позывным "Пташка", которая находилась в российском плену, а сейчас продолжает борьбу за победу Украины, сделала заявление. Она гневно обратилась к тем, кто пишет ей, что все будет хорошо.

"Не пишите мне. Не пишите мне: "держись", "все будет хорошо", "чмони", "вы их победите". Не будет все хорошо. Мы несем тяжелые потери", - написала Полищук.

"Пташка" отметила, что просит не писать ей такое только тех, кто не хочет приблизить победу Украины. Полищук призывает украинцев донатить и помогать военным. Она просит людей делиться гривнами, чтобы потом всем нам не пришлось искать рубли.

"Я не устала воевать. Я устала придумывать что-то оригинальное, чтобы найти средства на первоочередные нужды - дроны наблюдения и впечатления вражеской техники". Не пишите мне "ты молодец, мы верим и молимся". Поделитесь своим кофе, хлебом или новым чехлом на телефон. Сделайте торт на свадьбу на один ярус меньше. Сходите на однотонный маникюр без дизайна. Выкурите меньше на сигарету. Поделитесь несколькими гривнами, чтобы не искать рубли на кусок хлеба в ярме", - добавила "Пташка".

"Пташка" и ее подруга (фото: instagram.com/ptashka_from_azovstal)

Свой гневный пост Полищук "проиллюстрировала" фото, на котором она позирует рядом с подругой. Архивный снимок трехлетней давности она добавила не просто так. Сейчас эта подруга воюет за Украину.

"Она не пишет мне "держись". Она донатит и воюет со мной", - объяснила Полищук.