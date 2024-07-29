Военный назвал реальными вредителями авторов "фейка" о якобы бракованных дронах от общины Киева

Община столицы вместе с мэром Киева Виталием Кличко передают не дроны, а деньги на нужды ВСУ. А уже военные части закупают дроны, автомобили и другое критически важное оборудование.

"Заказчики против Киева ошиблись с историей о дронах. Община столицы вместе с Кличко передают не дроны, а деньги на ВСУ! Миллиарды! А уже воинские части, то есть мы, закупаем дроны, автомобили и другое критически важное оборудование. Эти дроны и вручает мэр от имени общины, отчитываясь перед обществом. Не знаю ни одного сознательного командира, который купил бы для своего подразделения бракованные FPV.

Военный назвал тех, кто распространяет подобную информацию, "вредителями".

"Сегодня увидел очередную попытку дискредитировать Киев и Виталия Кличко, но снова технологи «дали в штангу». Расскажу о вредителях. Реальных, политических вредителей, которые ежедневно, всю войну, отрабатывают деньги атакуя страну, Киев, ВСУ. Сегодня из-за очередного бота, на нескольких телеграмм-помойках запустили "утку", что Киев словно передал ВСУ бракованные дроны…", – сообщил он.

Маляревич пообещал в ближайшие дни опубликовать больше информации, как Киев и другие украинские города помогают армии и как это делается.

"Потребляйте только объективную и проверенную информацию! Знающий – Вооруженный!", – подчеркнул Маляревич.