Служба безопасности Украины задержала предателя, помогавшего российским террористам корректировать огонь по нашим воинам в Донецкой области с С-300.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Службы безопасности Украины.

Что случилось

Контрразведчики СБУ задержали российского агента, который корректировал вражеские удары по ВСУ в Донецкой области в районе Угледара. Для этого он в перерывах между обстрелами обходил местность и фиксировал пункты базирования личного состава, а также военной техники украинских защитников.

Полученную информацию он передавал российской спецслужбе через мессенджер в виде скриншотов карт с текстовыми файлами.

Предатель был задержан вблизи передовой. Согласно данным следствия, коллаборантом оказался житель Угледара, бывший руководитель одного из отделов Донецкой региональной таможни.

"Перед началом полномасштабного вторжения РФ чиновник уволился на пенсию и в декабре 2023 года дистанционно вышел на главное управление Генштаба Вооруженных сил России", - пишет СБУ.

Чтобы связаться с террористами, предатель позвонил бывшему коллеге, который сейчас является "связным" военной разведки России на временно оккупированной части территории Донецкой области.

Во время обысков у задержанного изъяли мобильный телефон с доказательствами его разведывательно-подрывной деятельности в пользу страны-агрессора.

Фото: СБУ задержала предателя, который "наводил" вражеские С-300 на позиции ВСУ под Угледаром (t.me/SBUkr)

Что угрожает

Задержанному сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 11 Уголовного кодекса Украины - государственная измена, совершенная в условиях военного положения.

Сейчас он находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.