ua en ru
Пт, 19 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

СБУ задержала предателя, который "наводил" вражеские С-300 на позиции ВСУ под Угледаром

Пятница 19 января 2024 11:27
UA EN RU
СБУ задержала предателя, который "наводил" вражеские С-300 на позиции ВСУ под Угледаром Фото: СБУ задержала предателя, который "наводил" вражеские С-300 на позиции ВСУ под Угледаром (ssu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Служба безопасности Украины задержала предателя, помогавшего российским террористам корректировать огонь по нашим воинам в Донецкой области с С-300.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Службы безопасности Украины.

Что случилось

Контрразведчики СБУ задержали российского агента, который корректировал вражеские удары по ВСУ в Донецкой области в районе Угледара. Для этого он в перерывах между обстрелами обходил местность и фиксировал пункты базирования личного состава, а также военной техники украинских защитников.

Полученную информацию он передавал российской спецслужбе через мессенджер в виде скриншотов карт с текстовыми файлами.

Предатель был задержан вблизи передовой. Согласно данным следствия, коллаборантом оказался житель Угледара, бывший руководитель одного из отделов Донецкой региональной таможни.

"Перед началом полномасштабного вторжения РФ чиновник уволился на пенсию и в декабре 2023 года дистанционно вышел на главное управление Генштаба Вооруженных сил России", - пишет СБУ.

Чтобы связаться с террористами, предатель позвонил бывшему коллеге, который сейчас является "связным" военной разведки России на временно оккупированной части территории Донецкой области.

Во время обысков у задержанного изъяли мобильный телефон с доказательствами его разведывательно-подрывной деятельности в пользу страны-агрессора.

Фото: СБУ задержала предателя, который "наводил" вражеские С-300 на позиции ВСУ под Угледаром (t.me/SBUkr)

Что угрожает

Задержанному сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 11 Уголовного кодекса Украины - государственная измена, совершенная в условиях военного положения.

Сейчас он находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно СБУ задержала агента ФСБ, готовившего экологический теракт в Одесской области. За сотрудничество с врагом ему грозит пожизненное заключение.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Российская Федерация
NEWS
Больше 900 оккупантов, десятки танков, артсистем и ББМ. Генштаб обновил потери РФ
Больше 900 оккупантов, десятки танков, артсистем и ББМ. Генштаб обновил потери РФ
DAILY
Смена акцента. Главное о ситуации на фронте и начнет ли РФ наступление на Купянск
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Смена акцента. Главное о ситуации на фронте и начнет ли РФ наступление на Купянск