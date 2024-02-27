Военная "Ксена": Женщинам в армии приходится ссориться с командирами, чтобы выходить на позиции

Женщины в армии часто сталкиваются с неприятием со стороны собратьев. Особенно эта проблема была распространена в начале полномасштабного вторжения. Чтобы быть признанной среди сослуживцев и со стороны командования, женщинам порой приходится работать больше и усерднее, чем мужчинам.

Об этом в одиннадцатом выпуске проекта " Станция Краматорск ", который делается совместно Центром противодействия дезинформации СНБО и Укринформа, высказала Оксана Рубаняк "Ксена", военнослужащая, командир взвода ВСУ.

Девушка отмечает, что ей понадобилось несколько месяцев, чтобы сослуживцы начали воспринимать ее как равного себе военнослужащего. Она отмечает, что это очень деморализует женщин в армии.

"Это (невосприятие коллегами по службе, - ред.) больше ломает, чем условия, в которых ты находишься. То, что тебе приходится воевать с врагом, понятнее, чем то, что тебя не принимает свой же коллектив. Это психологически очень ломает" "И это скажут все девушки, которые с этим сталкивались. Потому что постоянно нужно "выгрызать" выход на позиции, постоянно ссориться со своим командованием и доказывать ребятам, что я такая же, как и они", - сказала она.

Оксана Рубаняк подчеркнула, что женщинам приходится гораздо больше работать, чем мужчинам, чтобы доказать собратьям и командованию свою состоятельность.

"Мужчину воспринимают защитником сразу, женщине нужно доказывать это, и делать втрое больше, чтобы ее восприняли. Но только время и действия доказывают исправность, результативность любого бойца и любого человека", - сказала "Ксена".

Военнослужащая добавила, что очень ценит положительные отзывы сослуживцев о ее работе, это добавляет сил.

"Именно признание ребят было для меня важнейшим моментом на службе. Никакие должности, деньги меня не интересуют. Конечно, если командование видит меня на определенной должности или работе, я это буду делать. Но в первую очередь - результативность и признание, что ты действительно делаешь". то, чем ты должен заниматься. И делаешь это профессионально", - сказала она.

Героиня этой программы пошла на службу в армию в первые дни полномасштабного вторжения, полтора года прослужила в 72-й ОМБР в должности старшего стрелка пулеметного взвода, была единственной женщиной в пулеметном взводе бригады. Воевала в горячих точках фронта Донецкой области, где получила ранения. Также Оксана выпустила два поэтических сборника.