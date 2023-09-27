Вышло масштабное обновление ChatGPT: что нового и важного появилось

Разговоры с искусственным интеллектом

Обновленный чат-бот умеет слышать и узнавать язык пользователей. Любой запрос к искусственному интеллекту можно сделать с помощью голоса, уже напоминающего виртуальных помощников вроде Siri от Apple.

Для начала работы с языковыми функциями необходимо включить их в настройках программы. ChatGPT предлагает выбор из пяти разных голосов - "можжевельник", "бухта", "небо", "бриз" и "уголь". В их записи участвовали профессиональные актеры.

"Новая технология, способная создавать реалистичные синтетические голоса всего за несколько секунд прослушивания реального языка, открывает двери для многих творческих приложений, ориентированных на доступность", - отметили в OpenAI.

Новой функцией уже пользуется стриминговый сервис Spotify для перевода подкастов на другие языки, сохраняя оригинальный голос ведущего.

Функция с изображением

Пользователи также могут отправлять ChatGPT различные изображения в дополнение к обычным запросам. Функция Vision или GPT-V помогает нейросетям давать более точные ответы.

В качестве примера разработчики привели ситуацию, когда необходимо что-то починить. Область поломки можно обвести инструментами для рисования для облегчения задания чат-бота.

Новые возможности

Основная цель OpenAI - создание безопасного и полезного общего искусственного интеллекта (AGI). Однако вопрос защиты пользователей стал более актуальным с появлением новых функций.

По мнению разработчиков, возможность преобразования голоса открывает новые возможности для мошенников. К примеру, преступники могут создавать дипфейки, имитирующие известных личностей.

Визуальные модели также создают проблемы: от неправильной интерпретации изображений до оскорбительных мыслей о людях на фото. Перед запуском утилиты OpenAI протестировала ее с экспертами по борьбе с экстремизмом и неточных научных высказываний.

"Мы также приняли технические меры, чтобы значительно ограничить способность нейросети анализировать и делать прямые заявления о людях, поскольку ChatGPT не всегда точен, и эти системы должны уважать конфиденциальность", - подчеркнули в OpenAI.

Все пользователи платной версии ChatGPT получат доступ к новым вариантам запросов в течение двух недель, а вскоре после этого доступ откроют пользователям без подписки.