Вышла замуж за россиянина и молчит о войне: где сейчас экс-участница группы "Real.O" Алина Астровская

В юные годы Алина Астровская переехала из родного Донецка в Киев и поступила в университет культуры и искусств. На втором курсе она попробовала свои силы на "Фабрике звезд", но первая попытка оказалась неудачной.

Однако в 2009 году певица снова прошла кастинг и стала участницей проекта. Константин Меладзе написал для нее песню "Не с тобой", которая принесла ей первые лучи славы.

В 2012 присоединилась к женской группе REAL O, где проработала пять лет и приняла участие в украинских телешоу.

Спустя пять лет Астровская начала сольную карьеру под псевдонимом ASTROVSKAYA и выпустила свой дебютный альбом. Год спустя она стала ведущей тревел-шоу "Орел и решка", где в нескольких сезонах ее соведущим был Коля Серга - ныне военный и соучредитель "Культурного десанта".

Алина Астровская (фото: instagram.com/alina_astrovskaya_)

В этот же период артистка продолжала сниматься в российских телешоу и жила в двух странах.

В 2021 году исполнительница в третий раз связала себя узами брака - ее избранником стал россиянин и бывший ведущий "Орла и решки" Антон Лаврентьев. В марте 2022-го у пары родился сын, а в мае 2024-го - второй ребенок.

Алина Астровская с мужем и сыном (фото: instagram.com/alina_astrovskaya_)

Позиция касательно войны в Украине

После 24 февраля 2022 года исполнительница, как и ее подруга, одесситка Регина Тодоренко, предпочитает не высказываться на тему войны. Единственный раз она затронула эту тему в августе того же года, когда рассказала о смерти своей бабушки в Донецке, назвав обстрелы "этим ужасом".

"Говорю с мамой по телефону и слышу взрывы. Слышу, как ее сбивает с ног. Мы разговариваем и пытаемся игнорировать этот ужас. Как много мы можем терпеть", - писала запроданка.

Алина Астровская (фото: instagram.com/alina_astrovskaya_)