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Вышла ОС Android 14: что в ней нового, какие характеристики (фото, видео)

Стабильная версия операционной системы Android 14 (скриншот: Android Police)
Автор: Павел Колесник

4 октября в рамках презентации новых смартфонов и часов Google объявила о выходе операционной системы Android 14, находившейся на стадии тестирования с февраля этого года. Первыми ее получат владельцы смартфонов Pixel.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на блог о технологиях Engadget.

Главной особенностью обновленной ОС стала кастомизация внешнего облика. Особое внимание разработчики уделили экрану блокировки, где можно настраивать различные обои, часы и отображаемую информацию. Для быстрой настройки доступны готовые шаблоны. Кроме того, пользователи могут настраивать ярлыки приложений.

Внешний вид ОС Android 14 (скриншот: Android Police)

В Android 14 представлена новая монохромная тема, использующая фон в оттенках серого для приложений, а не установленные обои. Также поддерживается Ultra HDR. Особой изюминкой является генератор обоев на основе искусственного интеллекта, где пользователь может ввести текстовое описание, и алгоритмы создадут соответствующее изображение. Первоначально эта функция будет доступна только на смартфонах Pixel 8 и 8 Pro.

Обновление также включает в себя некоторые новые функции безопасности, такие как глубокая поддержка ключей доступа, защита конфиденциальных данных и использование шестизначного PIN-кода для экрана блокировки. В системе также появилась платформа Health Connect, позволяющая хранить данные о здоровье непосредственно на устройстве, подобно Apple Health.

В рамках обновления представлены новые функции, связанные с безопасностью (gif: Android Police)

Другие нововведения в Android 14 включают улучшенные функции Google Камеры, раздельную регулировку звука рингтона и сообщений, оповещения со вспышкой и многие другие полезные функции.

Обновления уже начали рассылать на эти устройства

  • Pixel Fold
  • Pixel Tablet
  • Pixel 7a
  • Pixel 7
  • Pixel 7 Pro
  • Pixel 6a
  • Pixel 6
  • Pixel 6 Pro
  • Pixel 5
  • Pixel 5a
  • Pixel 4a 5G

Поддерживаемые модели других производителей смартфонов начнут получать Android 14 до конца этого года.

 

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