Вышла самая новая Windows 11: как выглядит, функции и преимущества

Copilot

Одним из ключевых изменений является интеллектуальный ассистент второго поколения Copilot, основанный на искусственном интеллекте. Он будет доступен в боковой панели на рабочем столе и будет реагировать на запросы, которые можно вводить или произносить голосом.

Скриншот: YouTube/Microsoft

Чат-бот позволит пользователям системы получать ответы на разные вопросы, запускать программы и использовать некоторые их функции. Например, это поможет быстро создать текстовое сообщение с использованием данных из календаря Outlook или вставить скриншот в Adobe.

Скриншот: YouTube/Microsoft

Microsoft уверяет, что ИИ уже глубоко интегрирован в систему, поэтому на старте Copilot будет максимально полезным инструментом.

"Проводник"

Переработанный файловый менеджер получит более современный интерфейс с большими миниатюрами файлов и интерфейсом карусели, который будет выводить последние файлы и выбранные документы. Благодаря этим изменениям программа будет лучше вписываться в общий дизайн Windows 11.

Windows Backup

Эта обновленная программа позволит создавать резервные копии компьютера, когда вы решите перейти на новое устройство. Этот инструмент автоматически применит существующие параметры к новому ПК. Закрепленные программы в меню "Пуск" и панели задач также будут перенесены, а остальные из Microsoft Store восстановлены автоматически.

"Фото"

Базовое приложение для просмотра фотографий получит функцию на базе искусственного интеллекта, позволяющую размывать фон на снимках, возможность настроить интенсивность восхищения или даже изменить размытые области.

Скриншот: YouTube/Microsoft

"Ножницы"

После обновления инструмент Snipping Tool сможет распознавать текст на снимках экрана и позволит делиться им в приложениях. Это похоже на функцию копирования текста из изображений, доступную на Android или iOS. Кроме этого Microsoft также добавила возможность автоматически редактировать и скрывать на скриншотах электронные письма и номера телефонов.

Paint

Программа Paint получит поддержку слоев и прозрачности, включая возможность открывать и сохранять PNG-картинки. Это позволит накладывать одни на другие элементы, объединять их и дублировать.

Скриншот: YouTube/Microsoft

Ink Anywhere

Еще Microsoft выделила новшество для пользователей стилусов - функцию Ink Anywhere. Это позволит от руки вводить текст в любом поле ввода, а операционная система будет автоматически преобразовывать написанное в текст и использовать его там, где это необходимо.

Среди других обновлений можно отметить встроенную поддержку архивов RAR и 7-Zip, улучшенный микшер громкости, автоматическое сохранение текста в Блокноте и новое меню настроек Динамического освещения, которое позволяет управлять подсветкой совместимых устройств.