RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

На войне погиб участник "Лиги Смеха" Ярослав Гаркавко: что известно (фото)

На войне погиб Ярослав Гаркавко (facebook.com/Garkavko)
Автор: Татьяна Самарук

На войне погиб участник "Лиги Смеха" в составе команд "ОГО" и "Воробушек" Ярослав Гаркавко.

Об этом сообщили на официальной странице Лиги Смеха в Telegram.

Ярослав героически погиб на войне, защищающую страну от русских оккупантов.

"Ужасные новости, в которые не хочется верить. Не стало Ярослава Гаркавко, которого, мы уверены, многие из вас знают. Пока не хватает слов, в голову лезут только приятные воспоминания, связанные с этим человеком", - говорится в сообщении. .

В частности, многие попадавшие в телевизионную "Лигу Смеха" пошли в ряды ВСУ, вступили в терроборону или стали волонтерами.

Ярослав Гаркавко погиб на войне (t.me/ligasmeha)

Александр Сердюк из "Воробушек" рассказал, что хотя у них с Яриком возникла неприятная ситуация, он все равно уважал его, ведь он защищает Украину от оккупантов.

"Погиб Ярик Гаркавко. И чертовски все практики, антидепрессанты и покой. Жгучая боль, очень и очень сильная. Мы периодически переписывались и хотелось поддерживать Ярика, но как же так, Ярик? Мы же должны с тобой встретиться? Мы же договорились записать подкаст?" - написал он.

Ярослав Гаркавко погиб на войне (скрин)

Ранее мы сообщали, что в бою с оккупантами погиб заслуженный артист Украины Александр Шаповал.

Также мы писали, что в бою погиб героем молодой украинский командир "Элвис".

Читайте РБК-Украина в Google News
Ярослав ГаркавкозагинувЛига смеха