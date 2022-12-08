На війні загинув учасник "Ліги Сміху" Ярослав Гаркавко: що відомо (фото)

Ярослав героїчно загинув на війну, захищаючу країну він російських окупантів.

"Жахливі новини, в які не хочеться вірити. Не стало Ярослава Гаркавко, якого, ми впевнені, багато хто з вас знає. Наразі не вистачає слів, до голови лізуть лише приємні спогади, пов’язані з цією людиною", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, багато тих, хто потрапляв до телевізійної "Ліги Сміху" пішли до лав ЗСУ, вступили до тероборони чи стали волонтерами.

Ярослав Гаркавко загинув на війні (t.me/ligasmeha)

Олександр Сердюк з "Воробушек" розповів, що хоч у них з Яриком виникнула неприємна ситуація, він все одно поважав його, адже він захища Україну від окупантів.

"Загинув Ярик Гаркавко. І до біса всі практики, антидепресанти та спокій. Пекучий біль, дуже і дуже сильний. Ми періодично переписувались і хотілося підтримувати Ярика, але як же так, Ярик? Ми ж мали з тобою зустрітися? Ми ж домовилися записати подкаст?" - написав він.

Ярослав Гаркавко загинув на війні (скрін)