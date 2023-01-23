"Будто разрывает изнутри": Илона Гвоздева рассказала, как стресс повлиял на ее здоровье (фото)

Украинская танцовщица и хореограф Илона Гвоздева рассказала читателям о проблемах со здоровьем, возникших на фоне стресса и напряженного состояния. Пока звезда точно не знает, что происходит с ее телом, поэтому планирует консультироваться с врачами.

Об этом она рассказала на своей странице в Instagram .

Что произошло с Илоной Гвоздевой

Знаменитость вышла в сторис в Instagram, чтобы рассказать фанатам о своем текущем самочувствии. Первым она опубликовала рассказ, где сравнила себя с кафелем по которому идут трещины.

"Часто начала чувствовать себя как этот кафель, по которому идут трески и словно разрывает изнутри. Хотя снаружи вроде бы все хорошо...", - написала Гвоздева.

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Потом появилось видео, где танцовщица жалуется на проблемы с левой рукой.

"Сначала немного покалывало, но чем дальше, тем хуже. Левая рука плохо работает, а когда нервничаю, вообще чувствую пульсацию в районе ключицы", - поделилась Гвоздева.

Она также добавила, что чувствует покалывание и зажатость мышц предплечья и ключицы. Кроме того, Илона попросила подписчиков порекомендовать специалистов, потому что хочет разобрать проблему.

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