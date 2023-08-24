Выезд за границу с детьми. Как подготовиться к путешествию и быстро пройти таможню

После начала полномасштабного вторжения России в наше государство большое количество людей - особенно женщин с детьми - уехали за границу. На лето многие вернулись в собственные дома, однако сейчас очереди на границах снова бьют рекорды.

О том, как выехать из Украины вместе с ребенком и не испытывать проблем с документами, рассказываем дальше в материале Styler .

Кто может вывезти несовершеннолетнего ребенка за границу

Ребенку до 16 лет разрешить уехать из Украины пограничники могут только в сопровождении взрослого. В условиях военного положения это могут быть:

родители

один из родителей - мать или отец (на время военного положения нотариальное согласие второго родителя не требуется)

родственники ребенка - бабушка, дедушка, совершеннолетние брат или сестра, мачеха или отчим (без нотариального согласия родителей, но при наличии документов, подтверждающих родственные связи)

опекуны

третьи лица, которым родители дали на это разрешение (при наличии нотариального или заверенного органами попечительства согласия родителей)

Бывают случаи, когда один из родителей официально запрещает выезд ребенка за границу. В такой ситуации нотариальное согласие другой стороны (оригинал) необходимо.

Какие документы необходимы

Обычно, планируя путешествие, следует собирать с собой все документы, которые могут пригодиться. Если вы с ребенком планируете пересекать государственную границу, под рукой должны быть прежде всего:

свидетельство о рождении (ребенка)

загранпаспорта (ребенка и взрослого)

Если ребенок выезжает с одним родителем, некоторые рекомендуют иметь при себе также:

свидетельство о регистрации брака

паспорт гражданина Украины (взрослого)

паспорт гражданина Украины - ID-карту (ребенка)

Если ребенок пересекает границу с родственниками, должны быть документы, подтверждающие родственные связи (свидетельство о рождении и т. п.).

Когда ребенок может уехать за границу самостоятельно

Согласно действующему законодательству, право на свободный (самостоятельный) выезд за пределы страны имеют граждане 16 лет и старше. В таком возрасте детям не требуются дополнительные разрешения от родителей или другие сопроводительные документы.

Для пересечения границы 16-летнему гражданину желательно иметь при себе полноценный пакет документов (на все случаи жизни):

паспорт гражданина Украины (ID-карту)

идентификационный код (справку о присвоении индивидуального налогового номера (ИНН))

свидетельство о рождении

загранпаспорт

визу (при необходимости)

Главное - заранее подготовиться и сложить все самое ценное в одном удобном и безопасном месте, чтобы нигде ничего не потерять.

Могут не пустить домой

Статьей 1 закона Украины "О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины" предусмотрено, что гражданин нашего государства ни при каких обстоятельствах не может быть ограничен в праве на въезд домой.

Поэтому все опасения, что из-за каких-либо проблем вас могут не пропустить обратно в Украину, не имеют под собой никаких оснований.