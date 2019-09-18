Вийдіть отсюда, розбійники: українці про збільшення фінансування АП

Офіс АП планує збільшити витрати на 4,1%
Офіс Володимира Зеленського збільшить фінансування в 2020 році на 39,4 мільйона гривень. Про це йдеться в тексті проекту держбюджету, опублікованому на сайті парламенту. У зв'язку з цим українці в Facebook під публікацією РБК-Україна висловили своє обурення.
Зазначимо, що у Держбюджеті на 2019 на обслуговування президента Петра Порошенка було виділено 947,2 мільйона гривень (на 10% менше, ніж у 2018 році), пише видання "Літери". В той час, як в 2020 році витрати на президента Володимира Зеленського пропонують знову підвищити на 4,2% до 986,6 мільйонів гривень.
У проекті держбюджету на 2020 рік також пропонується виділити на Апарат Верховної ради із загального фонду держбюджету 1 967 млн грн, що на 0,2% більше, ніж у 2019 році (1 964 млн грн).
Українці не бачать підстав для збільшення фінансування Адміністрації Президента в 2020 році:
Зеленський збільшить фінансування АП у 2020 році - реакція українців (скріншоти: facebook.com/www.rbc.ua)
Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що планує перемістити Офіс президента, а на вулиці Банковій створити художній музей.