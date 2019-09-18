Вийдіть отсюда, розбійники: українці про збільшення фінансування АП

Зеленський збільшить фінансування АП у 2020 році - реакція українців (колаж РБК-Україна)

Офіс АП планує збільшити витрати на 4,1%

Офіс Володимира Зеленського збільшить фінансування в 2020 році на 39,4 мільйона гривень. Про це йдеться в тексті проекту держбюджету, опублікованому на сайті парламенту. У зв'язку з цим українці в Facebook під публікацією РБК-Україна висловили своє обурення.

Зазначимо, що у Держбюджеті на 2019 на обслуговування президента Петра Порошенка було виділено 947,2 мільйона гривень (на 10% менше, ніж у 2018 році), пише видання "Літери". В той час, як в 2020 році витрати на президента Володимира Зеленського пропонують знову підвищити на 4,2% до 986,6 мільйонів гривень.

У проекті держбюджету на 2020 рік також пропонується виділити на Апарат Верховної ради із загального фонду держбюджету 1 967 млн грн, що на 0,2% більше, ніж у 2019 році (1 964 млн грн).

Українці не бачать підстав для збільшення фінансування Адміністрації Президента в 2020 році:

Напевно, всі, хто приходять, починають з себе, коханих... традиція, однак... Але нам же обіцяли всіх нових і все по-новому! Не чую захоплених оплесків...

Я ніяк не ставлюся, а ось 73% мають пряме відношення. Нехай радіють. "І немає інших турбот" і видатків у "зубожілої" держави...

Ого! Витрати на офіс збільшують... Напевно, все ж вирішили придбати Вовчику лісапед. Броньований...

Чого мовчать ті, хто обирав? Шкода тільки, що всі нормальні страждають! А як це було видно ще до виборів!!!!! Шкода, що так багато сліпих!

Все як і раніше: замість скорочення і урізування - деребан бюджету.

Видно, ДУЖЕ ДОРОГИЙ новий велосипед вирішили купити для Голобородьки))))))

Все вірно: скорочуємо держфінансування українського кінематографа, так ці гроші кудись же треба прилаштувати, щоб не лежали марно (((

Потрібно думати про зарплати простих людей.

Слуги повинні добре їсти, щоб сили були.

Перевіряйте факти. Краще дивіться відео.

Вийдіть звідси, розбійники.

Зеленський збільшить фінансування АП у 2020 році - реакція українців (скріншоти: facebook.com/www.rbc.ua)

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що планує перемістити Офіс президента, а на вулиці Банковій створити художній музей.