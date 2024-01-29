Выявлен самый большой в мире коралловый риф. Его протяженность 500 км!

Что известно про обнаруженный коралловый риф

Неизведанный ранее мир расположен на глубине от 500 до 1000 метров в 160 километрах от береговой линии США, между штатами Северная Каролина и Флорида. Его протяженность оценивается в 500 километров, а в некоторых участках ширина достигает 109 километров. Общая площадь этой сети составляет приблизительно 2,6 миллиона гектаров.

Наибольшее количество кораллов обнаружено в районе, который исследователи назвали "Миллион курганов".

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Ученые, начиная с 1960-х годов, были осведомлены о наличии глубоководных кораллов на плато Блейка, но до настоящего времени у них не было достаточных технологий, оборудования и финансирования для полноценного изучения морского дна.

"Миллион курганов" в основном состоит из каменистых кораллов Desmophyllum pertusum, которые способны проживать тысячи лет.

В отличие от мелководных кораллов, которые получают питание преимущественно благодаря фотосинтезу, эти кораллы питаются плавающими биологическими частицами, такими как мёртвые клетки и микроорганизмы. Они также отличаются своим призрачно-белым цветом.

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Эти просторы находятся прямо под Гольфстримом - глубоким, питательным течением тёплой воды. Исследователи считают, что это подводное "автострадное сообщение" обеспечивает кораллы всем необходимым для их процветания.

Возможно, что под подобными океаническими течениями по всему миру существуют ещё более масштабные глубоководные коралловые рифы.