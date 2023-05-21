Обнаружен астероид с наибольшими шансами врезаться в Землю: дата "столкновения"

Исследователи обнаружили астероид, у которого самые большие шансы столкнуться с Землей. Небесное тело называется 2023 DW, и за ним внимательно следят, изучая все возможные риски.

Что известно об объекте?

"Мы следим за новым астероидом под названием 2023 DW, который имеет небольшие шансы повлиять на Землю в 2046 году. Часто, когда впервые обнаруживаются новые объекты, нужно несколько недель данных, чтобы уменьшить неопределенность и адекватно предусмотреть их орбиты через годы в будущем", - говорится в сообщении.

Пока о нем известно, что его диаметр примерно 50 метров, и существует шанс, что астероид врежется в Землю 14 февраля 2046 года, то есть на День святого Валентина.

На данный момент NASA оценивает эту вероятность как "очень маленькую". Тем не менее, эти выводы не окончательны, ведь изучение объекта продолжается.

"Аналитики орбиты будут продолжать наблюдать за астероидом 2023 DW и будут обновлять прогнозы, когда будут поступать новые данные", - добавили в космическом агентстве.

Следить за движением космических тел можно на сайте Eyes on asteroids по ссылке.

В чем потенциальная опасность таких астероидов

Ученые NASA называют "потенциально опасными" астероиды, которые попадают под следующие критерии: их диаметр более 140 метров, а минимальная близость к Земле при сближении - менее 7,5 млн км.

За такими космическими телами пристально следят, чтобы предупредить любую потенциальную угрозу, потому что их траектория с каждым приближением к планете меняется - или приближается, или удаляется.

Отметим, что не очень большие астероиды пролетают мимо нашей планеты каждый день, а то и несколько раз в день. А вот потенциально опасные - более редкие гости, которые бывают примерно 1-5 раз в месяц.