"Вывез пару миллионов евро". Украинский певец раскрыл неизвестные подробности о Виннике

EL Кравчук об Олеге Виннике

Так, певец считает, что Винник всегда имел малое отношение к Украине.

"Много лет он работал в Германии до того, как появился в Киеве. Уже там была карьера, пел в театрах. Очевидно, он вернется к этому, когда раньше выступал на немецкой сцене", - предположил исполнитель.

Олег Винник ( фото: facebook.com.OleggVynnyk.official)

"И будет жить, как жил до того, как решил пару лет в Киеве поработать и пару миллионов евро вывезти в Европу после выборов. И все. Будет интересно, когда узнают, сколько он заработал на этих выборах, где все проиграли. Никто там не выиграл, но деньги заплатили", - добавил Кравчук.

Напомним, после победы Владимира Зеленского на президентских выборах 2019 года в списки политических партий и на мажоритарные округа начали массово мигрировать известные звезды. И Олег Винник - один из них.

Тогда артист выразил поддержку Аграрной партии Украины и вместе с лидером этой политической силы Михаилом Поплавским проводил агитационные туры по стране.

Олег Винник и Михаил Поплавский в 2019 году (фото: facebook.com/poplavskiymichail)

"Я поддерживаю Аграрную партию, потому что мне близка ее идеология. Я выходец из села. И я горжусь этим... Мне хочется, чтобы наша сельская молодежь не уезжала в Европу, а наоборот, наше село стало европейским", - говорил любимец "волчиц", который сам через несколько лет уехал в Германию.