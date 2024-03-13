Эти сервисы и приложения помогут вам грамотно составить резюме и заинтересовать работодателя

Если вы в поисках новой работы, резюме имеет решающее значение для того, чтобы вы выделялись в толпе соискателей. Хорошей новостью является то, что существует множество приложений, сайтов и сервисов, которые помогут вам составить резюме, сделать его максимально уникальным, чтобы вы могли представить его будущим работодателям.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает про лучшие сервисы и приложения, благодаря которым вы сможете качественно составить свое резюме и привлечь внимание потенциального работодателя.

Google Документы

Первое, о чем думают многие, когда речь заходит о создании резюме, это использование простого и удобного текстового редактора от Google. В "Google Документах" представлено множество разнообразных шаблонов, включая те, которые идеально подойдут для поиска работы.

Просто создайте новый документ и перейдите в раздел "Галерея шаблонов". Там вы найдете пять привлекательных вариантов для резюме. Заполните соответствующие разделы, такие как образование, опыт работы и навыки, используя инструменты форматирования.

По завершении сохраните документ. Вы можете распечатать его, сохранить в форматах DOCX или PDF, отправить по электронной почте или скопировать ссылку и поделиться с потенциальным работодателем.

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cvgun.io

cvgun.io представляет собой еще одну платформу, предлагающую обширный выбор шаблонов для создания резюме. Здесь имеется возможность создания резюме на различных языках, что открывает доступ к международным вакансиям.

Онлайн-конструктор на cvgun.io аналогичен тем, что предлагают другие подобные сервисы. Пользователь вводит свои данные, описывает профессиональный опыт и навыки, а затем выбирает подходящий шаблон и настраивает его под свои потребности. Получившийся документ можно загрузить в формате PDF и отправить потенциальным работодателям.

Кроме того, cvgun.io предоставляет возможность прогнать созданный бланк через AI-помощника, который исправит стилистику и правописание.

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Resume.io

Resume.io - это онлайн-платформа, которая позволяет пользователям создавать профессиональные резюме. Хотя сервис работает на английском языке, его интерфейс прост и интуитивно понятен. Более того, резюме, созданное на Resume.io, будет полезным инструментом для тех, кто ищет работу за границей.

Функционирование Resume.io соответствует ожиданиям от сайтов подобного рода. Пользователи вводят информацию о своем образовании, опыте работы и профессиональных навыках, а затем сайт автоматически оформляет эту информацию в выбранном шаблоне. Возможно как создание резюме с нуля, так и запрос помощи у искусственного интеллекта-ассистента.

Кроме того, Resume.io предоставляет доступ к библиотеке из более чем 250 реальных примеров резюме, разделенных по отраслям, и 50 образцам сопроводительных писем. Это поможет пользователям понять, чего ожидают работодатели.

Бесплатный план Resume.io имеет ограничение - возможность загрузки резюме только в формате TXT. Для получения PDF или DOCX придется заплатить. Однако пользователи могут скопировать ссылку на готовый документ и предоставить его работодателю онлайн.

Если же необходимо иметь напечатанное резюме для собеседования, можно скачать TXT и самостоятельно оформить его в Google Drive или Word.

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Enhancv

Enhancv - это профессиональный конструктор резюме высокого уровня, который создает документы высочайшего качества. Даже если у вас нет опыта графического дизайна, подход на основе шаблонов позволяет легко создать резюме, которое выглядит отлично.

Конечно, вам нужно будет предоставить текст, но в этих шаблонах есть много интересных идей (например, ключевые достижения и способности), а также масса вариантов настройки. Вам придется оформить подписку за использование Enhancv - от 10,99 долларов в месяц, - но конечный результат стоит своих денег.

Enhancv (фото: Enhancv)

Canva

Canva хорошо известна как интуитивно понятный и мощный набор графических инструментов, с которыми может справиться каждый, а создание резюме - еще одна задача, с которой Canva может легко справиться. Как и в случае с любой другой частью сервиса, все просто в использовании и настройке по мере вашего продвижения.

Вы начинаете с выбора шаблона, а затем заполняете пустые пространства по запросу. Доступно множество различных опций, и можно настроить все - от цветовой схемы до шрифтов. Вы можете использовать Canva бесплатно, а дополнительные функции доступны за 12,99 долларов в месяц.

Canva (фото: WIRED)

MyPerfectCV

MyPerfectCV разделяет процесс составления резюме на три четких этапа: выбор шаблона, наполнение его контентом, а затем его загрузка или распечатка. Пользоваться этой услугой очень просто: помимо того, что сервис бесплатный, он также предлагает множество полезных советов, которые помогут вам убедиться, что ваше резюме выглядит хорошо.

Резюме, которое вы создаете, может быть адаптировано в соответствии с отраслью, в которой вы хотите получить работу, и все, что вам действительно нужно сделать, это ввести свои личные данные и информацию там, где это будет предложено - с примерами и руководствами.

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Carrd

Если вы хотите применить более индивидуальный подход к составлению резюме, обратите внимание на Carrd: это, прежде всего, инструмент для создания одностраничных целевых веб-сайтов, но вы можете адаптировать его, чтобы продемонстрировать свои навыки и создать портфолио своих работ.

Вам не нужно иметь никакого опыта программирования, чтобы использовать эту программу, а простой интерфейс перетаскивания доставляет удовольствие, как и отточенные шаблоны. Вы можете начать пользоваться бесплатно, но лучшие функции (например, несколько сайтов) обойдутся вам в 19 долларов в год.

Carrd (фото: WIRED)