Вытащили прямо из бассейна. Скандальную блогершу, катавшуюся по Львову под российскую музыку, выселили из отеля

Киевскую блогершу выгнали из отеля

В своем блоге Виктория отметила, что ее выгнали из Emily Resort, который находится в Винниках, "прямо из бассейна и с мокрой головой".

Виктория Краснова (фото: instagram.com/ta.samaya.devill)

"Меня выселили...прям из бассейна...прям с мокрой головой, ну что ж", - сообщила блогерша.

Это случилось после того, как кто-то из подписчиков девушки обратился в администрацию отеля с просьбой выселить ее.

Виктория Краснова (фото: instagram.com/ta.samaya.devill)

Похоже, они прислушались, заявив, что Дэвил больше не сможет останавливаться в их комплексе.

Напомним, ранее Краснова хвасталась, что может ездить по Киеву в комендантский час и въезжать на Южный мост по специальным пропускам.