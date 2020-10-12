Вітя, порви їх усіх: Павлик зібрався балотуватися у депутати

Віктор Павлик заявив, що збирається балотуватися в депутати
Знаменитий український співак Віктор Павлік розмістив на своїй сторінці в Facebook фотографію-постер, де зазначається про його рішення балотуватися в депутати Дніпропетровської обласної ради.
Користувачі неоднозначно відреагували на рішення музиканта піти у політики та ті, хто знає особисто Віктора Павліка, припустили, що це фейк. В коментарях Павлик відповідає своїм друзям, однак на питання про правдивість інформації відповідає дуже ухильно і з гумором.
Віктор Павлік налякав своїх фанатів висуненням у депутати
Однак за відповідями Віктора Павліка до коментарів, можна зробити висновки, що артист пожартував і вирішив подивитися на реакцію своїх фанатів.
Скріншоти коментарів
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що дружина Віктора Павліка відверто розповіла про свої помилки.
А також розповідали про те, що дружина Віктора Павліка повідомила про скасування весілля і назвала причини.