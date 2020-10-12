Вітя, порви їх усіх: Павлик зібрався балотуватися у депутати

Віктор Павлік (Фото: facebook.com/vpavlik100)

Віктор Павлик заявив, що збирається балотуватися в депутати

Знаменитий український співак Віктор Павлік розмістив на своїй сторінці в Facebook фотографію-постер, де зазначається про його рішення балотуватися в депутати Дніпропетровської обласної ради.

Користувачі неоднозначно відреагували на рішення музиканта піти у політики та ті, хто знає особисто Віктора Павліка, припустили, що це фейк. В коментарях Павлик відповідає своїм друзям, однак на питання про правдивість інформації відповідає дуже ухильно і з гумором.

Віктор Павлік налякав своїх фанатів висуненням у депутати

Розчарований.

Та ладно вам. Заспокойтеся. Жарт це. Поганий, правда. Мабуть, Віктор вирішив подивитися на реакцію людей у зв'язку з такою нібито новиною.

Все сталося само собою?

А партія шикидим?

Ніби не перше квітня, а всі сприйняли серйозно. Співак співає, продавець продає, а депутат – бреше.

Так розбиваються серця. Після побаченого вже навіть не відчай, така безвихідь важка.

Не передвиборчих обіцянок, ні післявиборчих пробачень.

Віктор, коли будете роздавати пакети з гречкою і CD нового альбому? Назвіть місце і час, я підійду.

Вітю, порви їх там всіх! Покажи, як треба працювати? Ти ж пожартував?

І ти, Брут.

О боже, що це відбувається?!

Однак за відповідями Віктора Павліка до коментарів, можна зробити висновки, що артист пожартував і вирішив подивитися на реакцію своїх фанатів.

Скріншоти коментарів

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що дружина Віктора Павліка відверто розповіла про свої помилки.

А також розповідали про те, що дружина Віктора Павліка повідомила про скасування весілля і назвала причини.