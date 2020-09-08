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Дружина Віктора Павліка скасувала весілля на 80 гостей: ні про що не шкодую

Вівторок 08 вересня 2020 17:58
Дружина Віктора Павліка скасувала весілля на 80 гостей: ні про що не шкодую
Катерина Реп'яхова відмінила весілля з Віктором Павліком (Фото: instagram/viktorpavlik)
Автор: Анна Шиканова

Катерина Реп'яхова пояснила, чому великий святковий захід з нагоди весілля скасували

Катерина Реп'яхова повідомила фанатам про те, що її весілля з Віктором Павліком скасоване. Вона звернулася до шанувальників і пояснила, чому було прийнято таке рішення.

Дружина Віктора Павліка Катерина Реп'яхова повідомила, що офіційний захід з нагоди їхнього вступу в шлюб скасовано. Пара розписалася в Києві 29 травня, але святкова урочистість була перенесена на серпень і була обрана дата – 18 число. Вони планували влаштувати тепле родинне свято в колі близьких, але довелося перенести свято у зв'язку з трагічними подіями в родині Павлика.

"Чи могла я коли-небудь уявити, що мені доведеться скасовувати власне весілля? (Воно мала відбутися 18.08.20) - точно ні. Якщо ви помітили, я ніяк не коментувала цю тему, бо все відповіді вичерпні. Але в будь-якому випадку, ця історія має місце в нашому житті", - написала Реп'яхова на своїй сторінці в Instagram.

Вона зізналася, що їй зовсім не прикро через те, що довелося скасувати весілля і вона ні про що не шкодує.

"Я вдячна всім своїм друзям, які підтримували мене. Всім нашим 80 гостям, які були запрошені на весілля. Організаторам і всім підрядникам. Моє головне, біле плаття так і залишилося висіти та чекати своєї пори. Попереду ще так багато хорошого. Я обов'язково одягну його і мої рідні та друзі побачать мене нареченою ", - додала Реп'яхова.

У коментарях у неї уточнили з приводу весілля, через те, що в кінці травня пара офіційно розписалася. Катерина Реп'яхова пояснила, що підготовка до свята тривала пів року, а розпис дійсно відбувся 29 травня.

Дружина Віктора Павліка скасувала весілля на 80 гостей: ні про що не шкодую

Скріншот

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що дружина Віктора Павліка зганьбилася і потрапила в гучний скандал після смерті його сина.

А також розповідали про те, що син Віктора Павліка помер після тривалої хвороби.

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