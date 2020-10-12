Витя, порви их всех: Павлик собрался баллотироваться в депутаты

Виктор Павлик заявил, что собирается баллотироваться в депутаты
Знаменитый украинский певец Виктор Павлик разместил на своей странице в Facebook фотографию-постер, где указывается о его решении баллотироваться в депутаты Днепропетровского областного совета.
Пользователи неоднозначно отреагировали на решение музыканта пойти в политики и те, кто знает лично Виктора Павлика, предположили, что это – фейк. В комментариях Павлик отвечает своим друзьям, однако на вопросы о правдивости информации отвечает очень уклончиво и с юмором.
Виктор Павлик напугал фанатов своих выдвижением в депутаты
Однако по ответам Виктора Павлика к комментариям, можно сделать выводы, что артист пошутил и решил посмотреть на реакцию своих фанатов.
Скриншоты комментариев
Напомним, ранее мы писали о том, что жена Виктора Павлика откровенно рассказала о своих ошибках.
А также рассказывали о том, что жена Виктора Павлика сообщила об отмене свадьбы и назвала причины.