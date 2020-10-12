Витя, порви их всех: Павлик собрался баллотироваться в депутаты

Виктор Павлик (Фото: facebook.com/vpavlik100)

Виктор Павлик заявил, что собирается баллотироваться в депутаты

Знаменитый украинский певец Виктор Павлик разместил на своей странице в Facebook фотографию-постер, где указывается о его решении баллотироваться в депутаты Днепропетровского областного совета.

Пользователи неоднозначно отреагировали на решение музыканта пойти в политики и те, кто знает лично Виктора Павлика, предположили, что это – фейк. В комментариях Павлик отвечает своим друзьям, однако на вопросы о правдивости информации отвечает очень уклончиво и с юмором.

Виктор Павлик напугал фанатов своих выдвижением в депутаты

Разочарован.

Да ладно вам. Успокойтесь. Шутка это. Плохая, правда. Видимо, Виктор решил посмотреть на реакцию людей в связи с такой якобы новостью.

Все случилось само собой?

А партия шикидим?

Вроде бы не первое апреля, а все восприняли всерьез. Певец – поет, продавец – продает, а депутат – врет.

Так разбиваются сердца. После увиденного уже даже не отчаяние, такая безвыходность тяжкая.

Не предвыборных обещаний, ни послевыборных прощений.

Виктор, когда будете раздавать пакеты с гречкой и CD нового альбома? Назовите место и время, я подойду.

Витя, порви их там всех! Покажи, как надо работать? Ты же пошутил?

И ты, Брут.

О боже, что это происходит?!

Однако по ответам Виктора Павлика к комментариям, можно сделать выводы, что артист пошутил и решил посмотреть на реакцию своих фанатов.

Скриншоты комментариев

Напомним, ранее мы писали о том, что жена Виктора Павлика откровенно рассказала о своих ошибках.

А также рассказывали о том, что жена Виктора Павлика сообщила об отмене свадьбы и назвала причины.