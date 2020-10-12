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Витя, порви их всех: Павлик собрался баллотироваться в депутаты

Понедельник 12 октября 2020 15:10
Витя, порви их всех: Павлик собрался баллотироваться в депутаты
Виктор Павлик (Фото: facebook.com/vpavlik100)
Автор: Анна Шиканова

Виктор Павлик заявил, что собирается баллотироваться в депутаты

Знаменитый украинский певец Виктор Павлик разместил на своей странице в Facebook фотографию-постер, где указывается о его решении баллотироваться в депутаты Днепропетровского областного совета.

Пользователи неоднозначно отреагировали на решение музыканта пойти в политики и те, кто знает лично Виктора Павлика, предположили, что это – фейк. В комментариях Павлик отвечает своим друзьям, однако на вопросы о правдивости информации отвечает очень уклончиво и с юмором.

Витя, порви их всех: Павлик собрался баллотироваться в депутаты

Виктор Павлик напугал фанатов своих выдвижением в депутаты

  • Разочарован.
  • Да ладно вам. Успокойтесь. Шутка это. Плохая, правда. Видимо, Виктор решил посмотреть на реакцию людей в связи с такой якобы новостью.
  • Все случилось само собой?
  • А партия шикидим?
  • Вроде бы не первое апреля, а все восприняли всерьез. Певец – поет, продавец – продает, а депутат – врет.
  • Так разбиваются сердца. После увиденного уже даже не отчаяние, такая безвыходность тяжкая.
  • Не предвыборных обещаний, ни послевыборных прощений.
  • Виктор, когда будете раздавать пакеты с гречкой и CD нового альбома? Назовите место и время, я подойду.
  • Витя, порви их там всех! Покажи, как надо работать? Ты же пошутил?
  • И ты, Брут.
  • О боже, что это происходит?!

Однако по ответам Виктора Павлика к комментариям, можно сделать выводы, что артист пошутил и решил посмотреть на реакцию своих фанатов.

Витя, порви их всех: Павлик собрался баллотироваться в депутатыВитя, порви их всех: Павлик собрался баллотироваться в депутатыВитя, порви их всех: Павлик собрался баллотироваться в депутаты

Скриншоты комментариев

Напомним, ранее мы писали о том, что жена Виктора Павлика откровенно рассказала о своих ошибках.

А также рассказывали о том, что жена Виктора Павлика сообщила об отмене свадьбы и назвала причины.

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