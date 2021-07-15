Соломія Вітвіцька потрапила в ДТП у Києві: авто влетіло під самоскид
Відома телеведуча 1+1 Соломія Вітвіцька потрапила в ДТП в Києві в ніч на 15 липня. Мікроавтобус, в якому їхала знаменитість, влетів під самоскид, що їхав попереду.
Що відомо про стан ведучої, подробиці аварії - читайте нижче в нашому матеріалі.
Як повідомляє Telegram-канал Новини.LIVE, вантажівка, що їхала перед мікроавтобусом Chevrolet, різко загальмувала, що і призвело до зіткнення двох автомобілів.
Відомо, що аварія трапилася на Набережно-Рибальській вулиці.
В результаті ДТП постраждали дві жінки - одна з них - ведуча новин ТСН Соломія Вітвіцька. Їх доставили в лікарню.
Фото: ДТП з Соломією Вітвицькою в Києві (t.me/novynylive)
За однією з версій, винуватцем аварії може бути кур'єр на мопеді, який створив аварійну ситуацію.
"Також в ДТП був третій учасник - кур'єр на мопеді, громадянин Індії. Саме його попередньо звинуватили у створенні аварійної ситуації водії двох автомобілів і тримали до приїзду поліції. Сам кур'єр свою провину заперечує. Всі деталі аварії повинні з'ясувати слідчі", - йдеться в повідомленні.
Фото: Соломія Вітвіцька потрапила в ДТП у Києві (t.me/novynylive)
У ТСН підтвердили ДТП за участю їх співробітниці. Соломія була на задньому сидінні, і під час зіткнення вдарилася головою. Її стан занепокоєння не викликає, але ведучій зробили МРТ і обстежили. Подруга ж Вітвіцької отримала перелом ноги.
Нагадаємо, що на початку 2021 року стало відомо, що Соломія Вітвіцька розлучається з молодшим від неї на вісім років чоловіком.