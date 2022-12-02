Не тратьте деньги. Тренер рассказал, почему хула-хуп не сделает талию тонкой

Спортивный инструмент хула-хуп (обруч) совсем не поможет вам сделать узкой талию и похудеть. Несмотря на активную рекламу этого товара, не стоит тратить на него деньги.

О том, почему хула-хуп бесполезен рассказал тренер и эксперт по питанию из Львова Виктор Мандзяк.

История обруча

Эксперт рассказал, что обручи крутили еще в древнем Египте. Но делали это не для сужения талии, а для развлечения.

Уже в середине 20 века, хула-хуп был популяризирован. За первый год было продано около 100 миллионов обручей.

"Еще бы, талию все хотят. Разработчики этого тренажера обещали сжечь жир на животе и развить мышцы. Кстати, обещают и до сих пор. Идея, что можно крутить на талии некую круглую ерунду с пупырышками и "разбивать" жир вечна. Многие люди никак не могут принять экзистенциальную истину - без труда не вытащишь рыбку из пруда", - отмечает Виктор.

Хула-хуп не разбивает жир

Мандзяк сообщил, что обруч совсем не разбивает жир, не стоит этому верить.

Жир расщепляется по следующей схеме: дефицит энергии в организме, потом происходит выделение липолитических гормонов, после активация ферментов ATGL, HSL, MGL, а потом в крови появляются жирные кислоты и глицерин, которые отправятся туда, где нужна энергия.

Когда вы крутите обруч, у вас активируются косые мышцы, в частности мышцы живота. Но эта активация настолько минимальна, что не способна ни мускулы накачать, ни калории сжечь.

"Обруч "летает" вокруг талии, используя центробежную силу инерции. Именно поэтому можно наблюдать женщин, которые мечтательно крутят обруч. Кое-кого, тянет ко сну, и чтобы не задремать, они заходят в социальные сети, где веселятся новостями друзей", - резюмировал тренер.

В итоге можно сказать, что хула-хуп - это бесполезная вещь, которая может служить лишь развлечением, но не средством для похудения живота и талии.