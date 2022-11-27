"Витаминные бомбы": рецепты вкуснейших салатов из сезонных овощей

Осенью очень важно обогатить организм витаминами, чтобы укрепить иммунитет. Лучше всего сделать это с помощью натуральных продуктов. Прекрасным вариантом для этого станут салаты из свежих сезонных овощей.
Рецептами полезных салатов, богатых клетчаткой и витаминами, делимся в материале Styler.
Салат из краснокочанной капусты
Этот салат понравится не только вкусу, но и по виду, поскольку ярко-фиолетовая капуста будет на контрасте с мандарином и зеленью.
Ингредиенты:
краснокочанная капуста - 0,5 кочана
мандарин - 1-2 шт. (мягкие, без косточек)
оливковое масло - 2 ст.л.
укроп - пол пучка
соль по вкусу
семена кунжута или тыквы - по желанию
Салат из фиолетовой капусты заправляют растительным маслом (Фото: facebook.com/woman.business.startup)
Как приготовить:
С начала снимите верхние защитные листья, разрежьте пополам головку и мелко нашинкуйте.
Помойте и почистите мандарины, извлеките белые нити, потому что они дают горечь. Разделите цитрус на дольки и нарежьте небольшими кусками.
Помойте, посушите и мелко нашинкуйте зелень
На сухой сковороде поджарьте кунжут или тыквенные семена.
Смешайте все компоненты, посолите и заправьте маслом.
Теплый салат из свеклы и тыквы
Теплый салат особенно отлично подходит на ужин холодными осенними вечерами. Его можно подать к гарниру, или как самостоятельное блюдо.
Ингредиенты:
свекла - 300 г
тыква - 300 г
рукола - 50 г
лук фиолетовый - 1 шт.
чабрец - 3 веточки
орехи кедровые - 40 г
тыквенные семена очищенные - 40 г
оливковое масло - 4 ст.л.
уксус бальзамический - 4 ст.л.
соль, перец - по вкусу
Теплый салат посыпают семенами и орехами (Фото: facebook.com/NicoleKotelnicova)
Как приготовить:
Очистите тыкву и свеклу, нарежьте кубиками, а лук - полукольцами. Листочки чабреца посыпьте тыкву и все перемешайте. Заверните в фольгу и запекайте в духовке 20-30 минут при 180°C.
Раскройте фольгу, посолите, поперчите и сбрызните оливковым маслом. Запекайте еще 10 минут.
Семена и орехи просушите на сухой сковороде.
Запеченные овощи выложите на блюдо, добавьте рукколу, посыпьте салат орехами и семенами, сбрызните бальзамическим уксусом.
Салат из моркови, яблок и апельсина.
Этот салат можно назвать полезным десертом, поэтому лучше его подавать после основных блюд.