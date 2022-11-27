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"Витаминные бомбы": рецепты вкуснейших салатов из сезонных овощей

Овощные салаты обогащают организм клетчаткой (Фото: pixabay.com)
Автор: Styler

Осенью очень важно обогатить организм витаминами, чтобы укрепить иммунитет. Лучше всего сделать это с помощью натуральных продуктов. Прекрасным вариантом для этого станут салаты из свежих сезонных овощей.

Рецептами полезных салатов, богатых клетчаткой и витаминами, делимся в материале Styler.

Салат из краснокочанной капусты

Этот салат понравится не только вкусу, но и по виду, поскольку ярко-фиолетовая капуста будет на контрасте с мандарином и зеленью.

Ингредиенты:

  • краснокочанная капуста - 0,5 кочана
  • мандарин - 1-2 шт. (мягкие, без косточек)
  • оливковое масло - 2 ст.л.
  • укроп - пол пучка
  • соль по вкусу
  • семена кунжута или тыквы - по желанию

Салат из фиолетовой капусты заправляют растительным маслом (Фото: facebook.com/woman.business.startup)

Как приготовить:

  1. С начала снимите верхние защитные листья, разрежьте пополам головку и мелко нашинкуйте.
  2. Помойте и почистите мандарины, извлеките белые нити, потому что они дают горечь. Разделите цитрус на дольки и нарежьте небольшими кусками.
  3. Помойте, посушите и мелко нашинкуйте зелень
  4. На сухой сковороде поджарьте кунжут или тыквенные семена.
  5. Смешайте все компоненты, посолите и заправьте маслом.

Теплый салат из свеклы и тыквы

Теплый салат особенно отлично подходит на ужин холодными осенними вечерами. Его можно подать к гарниру, или как самостоятельное блюдо.

Ингредиенты:

  • свекла - 300 г
  • тыква - 300 г
  • рукола - 50 г
  • лук фиолетовый - 1 шт.
  • чабрец - 3 веточки
  • орехи кедровые - 40 г
  • тыквенные семена очищенные - 40 г
  • оливковое масло - 4 ст.л.
  • уксус бальзамический - 4 ст.л.
  • соль, перец - по вкусу

Теплый салат посыпают семенами и орехами (Фото: facebook.com/NicoleKotelnicova)

Как приготовить:

  1. Очистите тыкву и свеклу, нарежьте кубиками, а лук - полукольцами. Листочки чабреца посыпьте тыкву и все перемешайте. Заверните в фольгу и запекайте в духовке 20-30 минут при 180°C.
  2. Раскройте фольгу, посолите, поперчите и сбрызните оливковым маслом. Запекайте еще 10 минут.
  3. Семена и орехи просушите на сухой сковороде.
  4. Запеченные овощи выложите на блюдо, добавьте рукколу, посыпьте салат орехами и семенами, сбрызните бальзамическим уксусом.

Салат из моркови, яблок и апельсина.

Этот салат можно назвать полезным десертом, поэтому лучше его подавать после основных блюд.

Ингредиенты:

  • Морковь - 1 шт.
  • Апельсин - 1 шт.
  • Яблоко - 1/2 шт.
  • Изюм - 30-40 г
  • Грецкие орехи - 30 г
  • Оливковое масло - 1-2 ст. л.
  • Лимонный сок - 1-2 ст. л
  • Любой сироп - 1 ст. л.

Овощной салат заправляют лимонным соком (Фото: facebook.com/Edimdoma)

Как приготовить:

  1. Нашинкуйте апельсин на маленькие куски.
  2. Натрите морковь, яблоки и грецкие орехи измельчите.
  3. Соедините все ингредиенты, добавьте промытый изюм. Заправьте салат растительным маслом, сиропом и лимонным соком.

Читайте также о том, как приготовить форшмак из сельди по настоящему еврейскому рецепту.

Напоминаем, раньше мы делились старинным рецептом сала по-гуцульски с удивляющим вкусом.

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