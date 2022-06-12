Вітамінна "бомба" для огірків, яка прискорить їх зростання

Спосіб приготування добрива для огірків

Так звану "вітамінну бомбу" може зробити кожен, хто хоче пришвидшити розвиток кореневої системи своїх саджанців.

Слід зазначити, що в цьому рецепті ми розповімо, як зробити концентрат, який потім будемо розводити з водою, таким чином, щоб вистачило на всі кущі.

Нам знадобиться:

0,5 літра води кімнатної температури

столова ложка сухих дріжджів

столова ложка цукру

Добре все перемішайте, накрийте тканиною або кришкою і залиште на 2-3 години в теплому місці, щоб дріжджі активізувалися.

Огірки порадують врожаєм городників (фото: pixabay)

Коли дріжджі почали процес бродіння, ми можемо змішувати 0,5 розчину на 5 літрів теплої води.

Тепер 1 літр отриманого розчину ми додаємо до 10 літрів води, якими й будемо поливати наші саджанці. На один кущ йде приблизно 0,5 літра добрива.

Перед поливом нашою "вітамінною бомбою" слід додати до верхнього шару ґрунту по столовій ложці золи під кожен паросток. Це робиться для того, щоб поповнити нестачу калію в ґрунті, яка виникає при використанні азотного добрива.

"Всього по п'ять"

Ще один рецепт з дріжджами передбачає додавання всього по п'ять:

50 грамів (або 5 грамів сухих) дріжджів

5 чайних ложок цукру

5 літрів води

Розімніть живі дріжджі (чи всипте сухі) в миску, додайте цукор. Додайте трохи води з загальної кількості. Потім змішайте все і перелийте в посуд з теплою водою. Перемішайте і поставте в тепле місце.

Після того, як процес бродіння закінчився, змішайте 2 літра розчину з 10 літрами води і полийте овочі.

Важливі нюанси дріжджового підживлення

Таке підживлення допоможе не тільки огіркам, а й помідорам та перцям. Використовувати його можна не більше трьох разів за сезон.

Підживлювати треба ввечері, коли тепло, а грунт - попередньо пролити, аби підживлення проникло глибше.

Дивіться на відео нижче, як це зробити: