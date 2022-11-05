Витаминная приправа на зиму: как легко приготовить ароматный укропный соус

Зелень укропа богата витаминами и микроэлементами, хорошо влияющими на состояние всех органов и систем организма. А еще эта распространенная огородная культура широко используется для приготовления ароматных приправ для всевозможных блюд, соления огурцов, помидоров и других овощей.
Чтобы наслаждаться этой полезной зеленью даже в холодную пору года, на зиму готовят укропный соус.
Легкий и вкусный рецепт приготовления такой ароматной свежей добавки для блюд описан в материале ниже.
Что потребуется для укропного соуса - ингредиенты
укроп - 1 крупный пучок (примерно 200 грамм)
чеснок - 1 головка
лимонная цедра - 1/2 чайной ложки
лимон для приготовления сока - 1 штука
масло оливковое - 100 миллилитров
соль - щепотка (по вкусу)
Приготовление
Зелень укропа тщательно промываем и обсушиваем, после чего следует разрезать на крупные кусочки.
Порезанный укроп помещаем в чашу блендера, отправляя туда же и головки чеснока - все это нужно измельчить.
Цедру лимона следует натереть с помощью мелкой терки прямо в чашу блендера с нашей чесночно-укропной кашицей. Важно следить, чтобы в смесь не попала белая прослойка с лимона, если не хотите, чтобы полученный соус потом горчил.
Теперь нужно разрезать лимон на две половинки, и выжать в чашу с зеленью сок. Бдите, чтобы туда не угодили лимонные косточки.
Добавляем соль на свое усмотрение (желательно, чтобы приправа не была пресной).
На финал добавляем туда масло, после чего включаем блендер и превращаем все это в кашевидную смесь.
Теперь осталось разложить наш соус по баночкам, которые можно отправлять на хранение в холодильник.
Вуаля! Ароматный соус из укропа и чеснока готов.
Такую добавку можно применять для рыбных и мясных блюд, картофеля, различных салатов и маринадов, супов и прочее.
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