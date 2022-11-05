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Витаминная приправа на зиму: как легко приготовить ароматный укропный соус

Фото: рецепт укропного соуса на зиму (Fascinadora / Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Зелень укропа богата витаминами и микроэлементами, хорошо влияющими на состояние всех органов и систем организма. А еще эта распространенная огородная культура широко используется для приготовления ароматных приправ для всевозможных блюд, соления огурцов, помидоров и других овощей.

Чтобы наслаждаться этой полезной зеленью даже в холодную пору года, на зиму готовят укропный соус.

Легкий и вкусный рецепт приготовления такой ароматной свежей добавки для блюд описан в материале ниже.

Что потребуется для укропного соуса - ингредиенты

  • укроп - 1 крупный пучок (примерно 200 грамм)
  • чеснок - 1 головка
  • лимонная цедра - 1/2 чайной ложки
  • лимон для приготовления сока - 1 штука
  • масло оливковое - 100 миллилитров
  • соль - щепотка (по вкусу)

Приготовление

  • Зелень укропа тщательно промываем и обсушиваем, после чего следует разрезать на крупные кусочки.
  • Порезанный укроп помещаем в чашу блендера, отправляя туда же и головки чеснока - все это нужно измельчить.
  • Цедру лимона следует натереть с помощью мелкой терки прямо в чашу блендера с нашей чесночно-укропной кашицей. Важно следить, чтобы в смесь не попала белая прослойка с лимона, если не хотите, чтобы полученный соус потом горчил.
  • Теперь нужно разрезать лимон на две половинки, и выжать в чашу с зеленью сок. Бдите, чтобы туда не угодили лимонные косточки.
  • Добавляем соль на свое усмотрение (желательно, чтобы приправа не была пресной).
  • На финал добавляем туда масло, после чего включаем блендер и превращаем все это в кашевидную смесь.
  • Теперь осталось разложить наш соус по баночкам, которые можно отправлять на хранение в холодильник.

Вуаля! Ароматный соус из укропа и чеснока готов.

Такую добавку можно применять для рыбных и мясных блюд, картофеля, различных салатов и маринадов, супов и прочее.

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