Витаминная приправа на зиму: как легко приготовить ароматный укропный соус

Зелень укропа богата витаминами и микроэлементами, хорошо влияющими на состояние всех органов и систем организма. А еще эта распространенная огородная культура широко используется для приготовления ароматных приправ для всевозможных блюд, соления огурцов, помидоров и других овощей.

Чтобы наслаждаться этой полезной зеленью даже в холодную пору года, на зиму готовят укропный соус. Легкий и вкусный рецепт приготовления такой ароматной свежей добавки для блюд описан в материале ниже.

Что потребуется для укропного соуса - ингредиенты укроп - 1 крупный пучок (примерно 200 грамм)

чеснок - 1 головка

лимонная цедра - 1/2 чайной ложки

лимон для приготовления сока - 1 штука

масло оливковое - 100 миллилитров

соль - щепотка (по вкусу) Приготовление Зелень укропа тщательно промываем и обсушиваем, после чего следует разрезать на крупные кусочки.

Порезанный укроп помещаем в чашу блендера, отправляя туда же и головки чеснока - все это нужно измельчить.

Цедру лимона следует натереть с помощью мелкой терки прямо в чашу блендера с нашей чесночно-укропной кашицей. Важно следить, чтобы в смесь не попала белая прослойка с лимона, если не хотите, чтобы полученный соус потом горчил.

Теперь нужно разрезать лимон на две половинки, и выжать в чашу с зеленью сок. Бдите, чтобы туда не угодили лимонные косточки.

Добавляем соль на свое усмотрение (желательно, чтобы приправа не была пресной).

На финал добавляем туда масло, после чего включаем блендер и превращаем все это в кашевидную смесь.

Теперь осталось разложить наш соус по баночкам, которые можно отправлять на хранение в холодильник. Вуаля! Ароматный соус из укропа и чеснока готов. Такую добавку можно применять для рыбных и мясных блюд, картофеля, различных салатов и маринадов, супов и прочее.