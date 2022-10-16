Этот важный витамин нужно давать детям: врач назвала правила приема

Вопрос дополнительного употребления витаминов – вечен для дискуссий ученых всего мира. Важно помнить, что при полноценном питании таблетки из баночек нам не нужны, но в некоторых случаях рекомендации врачей очевидны.

Речь идет о таком важном Омега-3, или рыбьем жире

"Самое важное, что вы должны помнить - это то, что витамины и полезные кислоты лучше усваиваются из продуктов питания", - пишет врач.

Связано это с тем, что в рыбе содержание выше, чем в капсулах, качество добавок с рыбьим жиром очень неоднозначно, а также жиры могут окисляться и портиться со временем.

Чтобы насытить организм Омега-3 жирными кислотами, достаточно хотя бы 2 раза в неделю есть рыбу: сельдь, скумбрию, лосося, сардины, морскую капусту.

Также Омега-3 содержится в:

сое,

грецких орехах,

говядине,

незначительное количество в молочных продуктах.

Если ребенок нормально питается, скорее дефицита не будет и дополнительный прием не нужен.

"Для профилактики заболеваний – ожидаем новых данных. Действительно, в прошлом году были опубликованы данные, которые отрицали эффективность Омега-3 для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Однако ученые и дальше спорят о достоверности исследований", – добавила медик.

Что же такое эта загадочная Омега-3?

По сути это собирательное название для жирных кислот. К главным Омега-3 относятся:

альфа-линоленовую,

эйкозапентаеновую,

докозагексаеновую кислоты.

Краткое название, которое вы можете встретить на упаковке ALA, EPA и DHA.

ALA есть, например, в льняных семенах, ЭРА и DHA – только в морепродуктах (включая рыбу).

Если на упаковке есть надпись, "DHAasTG, EPAasTG" – это означает, что рыбий жир в форме триглицеридов и усваивается лучше.

Также есть Омега-6 и -9, дополнительно употреблять их не нужно – мы потребляем их в достаточном количестве с растительными маслами.

"Рекомендовано принимать во время еды, содержащей жиры для усвоения. Соотношение EPA к DHA 3:2 наиболее удачное", – добавила доктор Семянчук.