Виталий Козловский очаровал новыми фото с 8-месячным сыном: "Наша первая осень вместе"

Так, Козловский показал малыша, который за последний месяцы заметно подрос. Счастливый отец позирует с сыном на фоне осеннего пейзажа, бережно держа его на руках.

"Мой Оскар", - лаконично подписал снимки артист.

Козловский с сыном (фото: instagram.com/vkozlovsky_music)

Супруга Виталия Юлия Бакуменко также поделилась в своем блоге атмосферными фото.

"Наша первая осень вместе с Оскаром", - подписала она снимки с малышом на руках.

Юлия Бакуменко с Оскаром (фото: instagram.com/yuliabakumenko)

Как отреагировали в сети

Поклонники артиста тут же стали комментировать публикацию. Многие продолжают спорить, на кого похож малыш, - на маму или на папу:

"Без обид, но тут Виталик"

"Знаете, что странно... Смотрела фото у Виталия, и мне казалось, что Оскар на него похож, а теперь смотрю эти фото, и уже сомневаюсь в первоначальном мнении. Уже есть с вами сходство. Может, это вы с Виталием просто похожи? В любом случае вы очень милая семья"

"Еще один сердцеед растет"

"Выкопанный папа"

"Невероятные".

Юлия Бакуменко с Оскаром (фото: instagram.com/yuliabakumenko)

Что известно о личной жизни Виталия Козловского

В марте 2016 года он начал встречаться с бывшей участницей шоу "Холостяк-5", журналисткой Раминой Эсхакзай. Влюбленные даже планировали пожениться, но позже сообщили о разрыве. Только недавно они подтвердили, что отношения между ними были ненастоящими.

В прошлом году появились слухи о его романе со своим пиар-менеджером Юлией Бакуменко, которая работала с ним с 2012 года. Однако пара долгое время скрывала свои отношения.

Бакуменко время от времени публиковала в своем блоге фото, по которым можно было сделать вывод, что между ними были не просто рабочие отношения.

В марте 2024 года 39-летний Козловский откровенно рассказал, что он женился в конце 2023 года. Правда, пара не стала устраивать шумный праздник, а скромно расписалась.

А уже в апреле в интервью своей бывшей девушке Рамине рассекретил, что стал отцом. Мальчика назвали Оскар, он родился в феврале 2024 года.

И только в сентябре молодые родители впервые показали лицо малыша в красивом клипе на песню "Сыну".

Козловский с женой и сыном (фото: instagram.com/vkozlovsky_music)