Виталий Козловский рассказал о тяжелой личной потере: "ты передала меня в надежные руки"

Певец Виталий Козловский, который сейчас защищает Украину на передовой, рассказал о горе в семье. Не стало его кошки по имени Кася, которая прожила с ним 16 лет.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram исполнителя.
По словам Виталия, Кася, которую он назвал пушистой "дочкой" семьи, была для него терапией от одиночества.
"Не стало нашей пушистой "дочки" Каси. Ты была свидетелем всех важных событий в жизни. Наш добрый маленький член семьи. 16 твоих счастливых лет жизни, а для меня это была безусловная любовь и терапия от одиночества. Теперь я не один, ты передала меня в надежные руки", - написал Козловский.
Умерла кошка Виталия Козловского (фото: instagram.com/vkozlovsky_music)
"Родное твоему сердцу может исчезнуть в любой момент. Цените мгновение!" - призвал певец.
Напомним, ранее Виталий рассказывал, что кошка появилась у него во Львове на Рождество.
Кася всегда первой встречала его с гастролей и не любила гостей, которые приходили в дом исполнителя.
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