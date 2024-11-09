Виталий Кличко про Вячеслава Узелкова: "Умер молодым, пережив сложные моменты"

Украинский боксер и политик Виталий Кличко высказался о смерти своего звездного коллеги, боксера и ведущего Вячеслава Узелкова . Спортсмен умер в возрасте 45 лет и причина смерти пока остается неизвестной. Но в прошлом он имел проблемы со здоровьем.

Виталий Кличко в своем Telegram-канале прокомментировал трагическое известие, и РБК-Украина (проект Styler) рассказывает об этом подробнее.

Виталий Кличко о смерти Вячеслава Узелкова

Спортсмен назвал своего коллегу "искренним человеком и талантливым боксером", а также вспомнил его творческий путь.

"В начале карьеры он был призером Чемпионатов мира и Европы среди любителей. Затем на профи-ринге провел 34 поединка. В 30 победил, у 19 из них - нокаутами. Обладал титулами IBO International, WBO Inter-Continental, EBU в полутяжелом весе, а также был претендентом на пояс Чемпиона мира по версии WBA полутяжелом весе", - говорится в посте.

Кроме того, Кличко отметил, что Вячеслав боксировал под эгидой компании "K2 Promotions", а последний бой он провел в апреле 2014 против Геарда Аетовича.

"Вячеслав Узелков умер молодым, пережив сложные моменты… Искренние соболезнования близким и друзьям. Светлая память Вячеславу…" - также написал Виталий.

Виталий Кличко (фото: instagram.com/vitaliyklitschko)

Что известно о карьере Вячеслава Узелкова

Боксер-профессионал, призер чемпионатов мира и Европы среди любителей, начал заниматься боксом в 1987 году. На профессиональном ринге он дебютировал в октябре 2004 года, когда переиграл в шести раундах Сулеймана Джерилова.

После этого Узелков одержал семь побед над соперниками разного уровня, среди которых стоит упомянуть гостевой успех в бою с французом Маджидом Бен Дриссом, а также противостояние со значительно более опытным конголезцем Муканди Манда, которого Узелков выиграл по количеству очков.

В феврале 2007 года Узелков получил титул по версии EBU-EE, который он завоевал в поединке против россиянина Артема Вичкина. В том же году он также получил титул Интерконтинентального чемпиона по версии WBA в полутяжелом весе.

Проблемы со здоровьем

В конце марта у него диагностировали тромб в сердце, аорте и гангрену ноги. В апреле спортсмену сделали сложную операцию на сердце, после чего он начал процесс выздоровления и реабилитации. Позже стало известно, что боксер получил вторую группу инвалидности.

У Вячеслава Узелкова были проблемы со здоровьем (фото: instagram.com/uzelkov_official)