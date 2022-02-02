Віталій Кличко зіграв невелику роль у фільмі і зірвав овації під час прем’єри

Лідер "УДАРу", мер столиці Віталій Кличко знявся у фільмі "Найкращі вихідні". Його поява на екрані відзначилась оваціями під час прем’єри у кінотеатрі "Київська Русь".

Про це на своїй сторінці у Facebook експерт Світлана Кушнір і виклала відео з кінозалу.

"Віталій Кличко зірвав овації у кінотеатрі "Київська Русь" під час прем’єри українського фільму "Найкращі вихідні". Він з’являється там у невеличкій ролі. Момент вийшов кумедний та яскравий", - написала Кушнір.

Вона зазначила, що реакція глядачів свідчить про їхнє ставлення до політика.

"Як на мене, така позитивна реакція глядачів якнайкраще демонструє хороше ставлення людей до нього", - підсумувала Кушнір.