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Віталій Кличко зіграв невелику роль у фільмі і зірвав овації під час прем’єри

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Київ, Середа 02 лютого 2022 16:26
Віталій Кличко зіграв невелику роль у фільмі і зірвав овації під час прем’єри Фото: мер Києва Віталій Кличко (кадр з фільму)
Автор: Наталія Гурковська

Лідер "УДАРу", мер столиці Віталій Кличко знявся у фільмі "Найкращі вихідні". Його поява на екрані відзначилась оваціями під час прем’єри у кінотеатрі "Київська Русь".

Про це на своїй сторінці у Facebook експерт Світлана Кушнір і виклала відео з кінозалу.

"Віталій Кличко зірвав овації у кінотеатрі "Київська Русь" під час прем’єри українського фільму "Найкращі вихідні". Він з’являється там у невеличкій ролі. Момент вийшов кумедний та яскравий", - написала Кушнір.

Вона зазначила, що реакція глядачів свідчить про їхнє ставлення до політика.

"Як на мене, така позитивна реакція глядачів якнайкраще демонструє хороше ставлення людей до нього", - підсумувала Кушнір.

Стрічка "Найкращі вихідні" за участі Віталія Кличка вийде в прокаті 2 лютого. Фільм є українським проектом, спільного виробництва FILM.UA GROUP і Atlas Weekend, зйомки відбувалися у Києві та на фестивалі. Прем’єра фільму відбулася 1 лютого у кінотеатрі "Київська Русь".

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Віталий Кличко
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