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Виталий Кличко сыграл небольшую роль в фильме и сорвал овации во время премьеры

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Киев, Среда 02 февраля 2022 16:26
Виталий Кличко сыграл небольшую роль в фильме и сорвал овации во время премьеры Фото: мэр Киева Виталий Кличко (кадр из фильма)
Автор: Наталия Гурковская

Лидер "УДАРа", мэр столицы Виталий Кличко снялся в фильме "Лучшие выходные". Его появление на экране отметилось овациями во время премьеры в кинотеатре "Киевская Русь".

Об этом на своей странице в Facebook эксперт Светлана Кушнир и выложила видео из кинозала.

"Виталий Кличко сорвал овации в кинотеатре "Киевская Русь" во время премьеры украинского фильма "Лучшие выходные". Он появляется там в небольшой роли. Момент получился смешной и яркий", - написала Кушнир.

Она отметила, что реакция зрителей свидетельствует об их отношении к политику.

"По-моему, такая положительная реакция зрителей наилучшим образом демонстрирует хорошее отношение людей к нему", - подытожила Кушнир.

Лента "Лучшие выходные" с участием Виталия Кличко выйдет в прокате 2 февраля. Фильм является украинским проектом совместного производства FILM.UA GROUP и Atlas Weekend, съемки проходили в Киеве и на фестивале. Премьера фильма прошла 1 февраля в кинотеатре "Киевская Русь".

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Виталий Кличко
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