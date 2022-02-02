Виталий Кличко сыграл небольшую роль в фильме и сорвал овации во время премьеры

Лидер "УДАРа", мэр столицы Виталий Кличко снялся в фильме "Лучшие выходные". Его появление на экране отметилось овациями во время премьеры в кинотеатре "Киевская Русь".

Об этом на своей странице в Facebook эксперт Светлана Кушнир и выложила видео из кинозала.

"Виталий Кличко сорвал овации в кинотеатре "Киевская Русь" во время премьеры украинского фильма "Лучшие выходные". Он появляется там в небольшой роли. Момент получился смешной и яркий", - написала Кушнир.

Она отметила, что реакция зрителей свидетельствует об их отношении к политику.

"По-моему, такая положительная реакция зрителей наилучшим образом демонстрирует хорошее отношение людей к нему", - подытожила Кушнир.