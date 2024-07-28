"Висвітлювати" или "показувати: запомните, когда и как эти слова употреблять правильно

Украинцы часто используют определенные слова и даже не задумываются о правильном их использовании и значении. К таким словам относятся "висвітлювати" и "показувати", которые часто употребляют ошибочно.

Как и когда нужно использовать слова "висвітлювати" и "показувати", рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на " Глас ".

В литературном украинском языке "висвітлювати" используется в переносном смысле - показывать, раскрывать, объяснять, рассказывать о чем-то.

Например: "висвітлювати питання (проблему)", "В журналах вона часто знаходила новий матеріал, читала наукові розвідки, які по-новому висвітлювали те або інше питання в науці чи літературі", "Але даремно хотіли присутні довідатися, які ж питання висвітлюватиме стаття" (Донченко), "Твори І. Карпенко-Карого на історичну тему правдиво висвітлювали героїчну історію українського народу".

В некоторых случаях слово "висвітлювати" может использоваться не в переносном, а в прямом смысле: світячи або спрямовуючи кудись світло, робити видним щось", "У цю мить до місця події підійшов зустрічний "опель" і, не розминаючись, спинився, яскраво висвітлюючи фарами" (Іван Ле).

Такое же значение должно "висвітлювати" с оттенком "освітлювати, вихоплюючи щось з темряви": "Щоразу прожекторні смуги висвітлювали обличчя Поліни, яка сиділа ногами в розлогому фотелі, притуленому до письмового столу" (В. Коротич).

А вот ошибкой является употребление слова "освітлювати" (освітлення) в значении "показывать", "раскрывать", "рассказывать о чем-то" вместо "висвітлювати" (висвітлення). Например: "В освітленні доповідача питання набрало іншого характеру".