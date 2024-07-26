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Звезда "Звездных войн" эмоционально обратилась к украинским олимпийцам: "Да прибудет с вами сила"

Пятница 26 июля 2024 16:52
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Звезда "Звездных войн" эмоционально обратилась к украинским олимпийцам: "Да прибудет с вами сила" Иванна Сахно обратилась к украинцам (фото: GettyImages)
Автор: Людмила Рябухіна

В Париже проходят Олимпийские игры, в которых принимают участие украинские спортсмены. Известная актриса украинского происхождения Иванна Сахно записала видеообращение в поддержку Украины.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу актрисы.

Что говорит Иванна Сахно в обращении к украинцам

В разговорном видео звезда Голливуда, одетая в сдержанный серый свитер, обратилась к спортсменам, представляющим в этом году Украину на Олимпийских играх. По словам актрисы, каждый из них - свидетельство того, что дух украинцев - несокрушимый.

Сахно отмечает важную миссию украинских представителей на Олимпиаде-2024: представляя Украину, которая противостоит захватнической военной агрессии России, участники должны "показать миру, что история не имеет права повториться".

"Да прибудет с вами сила", - сказала Сахно.

Как реагируют фанаты актрисы

В комментариях поклонники киноактрисы благодарят ее за поддержку Украины и выражают согласие:

  • "Вы молодец! Спасибо вам за вашу поддержку! Вы с Украиной и Украина с вами! Слава Украине, Героям Слава!"
  • "Это была отличная речь в сторону украинских олимпийцев и тех, кто не на Олимпийских играх. Хорошие и мудрые слова, которые ты сказала, как всегда. Рада видеть тебя, Иванна, да прибудет с тобой Сила"
  • "Иван, спасибо тебе за поддержку нашей страны и за твою твердую позицию по проводу войны, которую россия начала в Украине. Горжусь тем, что такой человек как ты остается верен своей родине."
  • "Благодарю Вас, Иванна, за Вашу преданность и поддержку".

Что известно об Иванне Сахно

Иванна Сахно родилась в Киеве в семье режиссера Галины Кувивчак-Сахно и оператора Анатолия Сахно.

После появления в ситкоме "Леся+Рома" и в фильме "Іван Сила" она стала известной в Украине, однако в неполные 16 лет актриса переехала в Лос-Анжелес вместе с родителями.

Впрочем, продолжив актерскую карьеру в другой стране (среди фильмов с Сахно - "Убрать назад нельзя", "Тихоокеанский рубеж 2", "Шпион, который меня бросил", "Звездные войны: Асока"), Иванна сохраняет проукраинскую позицию.

Недавно Сахно порвала с Netflix из-за "роли россиянки". Актриса пошла на такой шаг даже несмотря на то, что это имело последствия для ее карьеры.

Кстати, раньше мы писали о том, что Иванна Сахно поделилась историей о своей карьере.

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